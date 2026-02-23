2 חשודים נכנסו לשטח אש עם אקדח טעון

שני חשודים עם אקדח טעון נתפסו בשטח אש פעיל, בזכות עירונות של לוחמי משמר לאומי דרום של מג"ב. החשודים נכלאו ורכבם נתפס.

במסגרת פעילות מבצעית של לוחמי המשמר הלאומי דרום של מג"ב, זיהו הלוחמים רכב חשוד שחדר לשטח אימון פעיל של כוחות הביטחון. מיד עם הגילוי הלוחמים פעלו במהירות ליצירת מגע עם החשודים ופתחו במרדף שהסתיים תוך זמן קצר.

צילום: האקדח שנתפס דוברות המשטרה

במהלך החיפוש התגלה ברכב אקדח מסוג FN כשהוא טעון במחסנית. שני החשודים (46 ערערה, 56 כסיפה) שהיו ברכב נעצרו והועברו לחקירה בתחנת המשטרה שבסיומה נכלאו והבוקר יובאו לדיון בבית משפט.