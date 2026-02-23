טעם רע: מירי רגב הזמינה למשתה פורים בכותרת "הותר לפרסום"

אמש פרסמה השרה את ההודעה על המשתה השנתי לפורים עם הכיתוב הותר לפרסום. הרשת מיד סערה וגעשה על חוסר הרגישות והניתוק מהעם בשימוש צמד המילים הכאוב

סערה חדשה מבית היוצר של מירי רגב. אמש העלתה שרת התחבורה, סרטון הומוריסטי בו והודיעה על המשתה השנתי אותו היא מקיימת כל שנה בפורים.

מה שעורר את הסערה היה הכיתוב בפוסט בו נכתב הותר לפרסום: זאת הדמות החשודה שנכנסה ללשכתה של השרה רגב.

עם הפרסום החלה הרשת לרעוש ולבקר את השרה על שימוש במילים. הגולשים זעמו על הניתוק שלה מהעם ומכאב שעברה המדינה בשנתיים האחרונות. במהלך המלחמה הותר לפרסום נקשר לפרסום חללי המלחמה ועצם השימוש בביטוי הרעיש את הרשת.

צילום: צילום מסך מעמוד הפייסבוק של מירי רגב

תגובות הגולשים: כמה חוסר רגישות?

הגולשים הגיבו לסרטון בזעם על חוסר הרגישות:

״הותר לפרסום״ צמד מילים שגורם לכל העם להחסיר נשימה, להרגיש את הלב דופק את הדמעות מתחילות לצאת ואצלך זה צחוקים ככה את מנותקת.

הותר לפרסום? עד כמה אפשר להיות מנותקים?

נורא ואיום לפתוח ככה פוסט. "הותר לפרסום"

כמה חוסר טאקט וניתוק צריך בשביל לפתוח פוסט הומוריסטי בצמד המילים הטראומתי "הותר לפרסום"...

"הותר לפרסום" איך בחרת להשתמש בצמד מילים רגיש כל כך. איך בחרת להשתמש בהם, לפרסם מסיבת פורים. לא להאמין על חוסר הרגישות. כמה נמוך אפשר עוד להגיע? ניתוק מוחלט, חוסר התחשבות! פשוט בושה!

לפיד: אין גבול לאטימות של הממשלה הזו

רגב זכתה גם לביקורת מיאיר לפיד שכתב ברשתות" אין גבול לאטימות ולחוסר הרגישות של מירי רגב והממשלה הזו. "הותר לפרסום" הוא צמד המילים ששבר את ליבו של כל ישראלי יום אחרי יום בשנתיים האחרונות.

עכשיו היא משתמשת בו לפרסום המשתה שלה בפורים. היא אמנם חברה בקואליציית ההשתמטות, אבל זו פגיעה מבישה בכל מי שקיבל דפיקה בדלת במלחמה הזאת".