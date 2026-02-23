בית המשפט תקף את המשטרה ושב"כ: "מדובר במעצר מנהלי"

בתי המשפט בירושלים דחו את בקשת המשטרה לעצור מתיישב עד תום ההליכים רק בשל סירובו לענוד אזיק אלקטרוני מכוח צו מנהלי. ארגון חוננו: "מזכיר משטרים אפלים"

בתי המשפט בירושלים מתחו השבוע ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה ושירות הביטחון הכללי, בעקבות ניסיון לעצור מתיישב עד תום ההליכים בשל סירובו להישמע לצו מנהלי חריג.

הפרשה החלה כאשר אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, הוציא צו מנהלי המחייב את המתיישב לשאת איזוק אלקטרוני. לאחר שהתושב סירב לענוד את המכשיר ואף לא התייצב לחקירה, הגישה יחידת התביעות של מחוז ש"י כתב אישום בהליך מזורז ודרשה את מעצרו מאחורי סורג ובריח עד תום ההליכים.

"ערבוב בין המישור המנהלי לפלילי"

שופט בית משפט השלום דחה את הבקשה על הסף, תוך שהוא מבהיר כי אין להשתמש בכלי המעצר הפלילי כדי לאכוף צווים מנהליים. בהחלטתו כתב השופט: "הצו בדבר נשיאת האזיק הוא מנהלי במהותו... אין בסמכות בית משפט זה לכוף את המשיב להסכים לשאת את האזיק". השופט הוסיף כי נוצר הרושם שהבקשה למעצר נועדה "לשבור" את התנגדות הנאשם ולכפות עליו את האיזוק.

המשטרה לא ויתרה וערערה לבית המשפט המחוזי, אך גם שם הבהירו השופטים כי המסלול הנכון לבחינת מסוכנות הוא המסלול המנהלי ולא הפלילי. בעקבות הערות בית המשפט, נאלצה המשטרה לסגת מדרישת המעצר והמתיישב שוחרר.

עו"ד פולסקי: "מזכיר משטרים אפלים"

עו"ד משה פולסקי מארגון "חוננו", שייצג את המתיישב, תקף בחריפות את המהלך: "מדובר באירוע חריג שבו מבקשים להשית מעקב צמוד על אזרח שלא הוגש נגדו כתב אישום. זו התנהלות שמזכירה משטרים בסין וברוסיה. המתיישב הבהיר כי הוא מבקש לחיות במדינה דמוקרטית ולא תחת מעקב דרקוני".

לדבריו, מדובר ב"עוקף שר הביטחון", לאחר שהשר סירב לאשר מעצר מנהלי, ובשב"כ ניסו להשיג תוצאה דומה דרך האיזוק והלחץ המשפטי. "אנו מברכים את בתי המשפט שלא נתנו ידם לעירוב הפסול הזה", סיכם פולסקי.