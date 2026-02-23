לפני הגעת מודי לישראל: הודו קוראת לאזרחיה לעזוב את איראן

רגע לפני הגעתו של ראש הממשלה נרנדרה מודי לביקור בישראל, שגרירות הודו בטהרן קראה לאזרחיה לעזוב את איראן באופן מיידי

אזהרה חריגה: יומיים לפני הגעתו של ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי לביקור מדיני בישראל, שגרירות הודו בטהרן פרסמה היום (שני) אזהרה דחופה וקראה לאזרחיה לעזוב את איראן באופן מיידי.

"לאור המצב המתפתח באיראן, כל האזרחים ההודים הנמצאים כעת במדינה - בהם סטודנטים, עולי רגל, אנשי עסקים ותיירים - נקראים לעזוב את איראן בכל דרך אפשרית, כולל טיסות מסחריות" נאמר. בנוסף, השגרירות הנחתה לאזרחים לוודא שכל מסמכי הנסיעה וההגירה שלהם - כולל דרכונים ותעודות זהות - יהיו זמינים ונגישים עמם בכל עת.

באופן חריג, האזרחים ההודים באיראן נדרשו גם להירשם באופן מיידי באתר של משרד החוץ, זאת על מנת לאפשר יצירת קשר איתם במקרה חירום. עם זאת, הודגש כי במידה ומישהו לא יכול לבצע את הרישום בעצמו "בעקבות שיבושי האינטרנט באיראן", בני משפחתו בהודו מתבקשים לבצע את הרישום עבורו.