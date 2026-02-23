סולד אאוט חרדי בפרימיירה של הנוסחה

יותר מ300 צופים מילאו את האולם בסינמה סיטי ירושלים לסרטו החדש של יהודה גרובייס לקראת הקרנות פסח

מחזה לא שגרתי נרשם בחמישי האחרון בסינמה סיטי ירושלים. אולם של יותר מ300 מקומות התמלא עד אפס מקום בקהל שרובו חרדי, שהגיע לפרימיירה החגיגית של סרטו החדש של יהודה גרובייס, הנוסחה. הכרטיסים אזלו כבר כמה ימים לפני ההקרנה והאירוע הפך לשיחת היום בתקשורת החרדית.



הסרט מיועד לציבור החרדי, משתתפים בו גברים בלבד, אך הוא מתאים לצפייה גם לגברים וגם לנשים. הסרט ייצא להקרנות קהילתיות במהלך חג הפסח הקרוב.

פוסטר הסרט הנוסחהצילום: יעקב סלם באדיבות גרובייס הפקות פוסטר הסרט הנוסחהצילום: יעקב סלם באדיבות גרובייס הפקות

על הבמה עלו גרובייס ובתו, המפיקה דיני גרובייס, לצד צוות השחקנים וההפקה. עבור רבים מהמשתתפים מדובר בתפקיד קולנועי ראשון, נתון שממחיש את המשך הצמיחה של תעשיית הקולנוע החרדית מבפנים.

מתוך הסרט הנוסחהצילום: באדיבות גרובייס הפקות מתוך הסרט הנוסחהצילום: באדיבות גרובייס הפקות

הנוסחה מגולל את סיפורו של איתמר, בחור ישיבה מבני ברק העובד אצל רופא כריזמטי ומפורסם. כאשר הוא מגלה כי תרופה פורצת דרך לסוכרת, המבוססת על כתביו הרפואיים של הרמב"ם, פותחה בעבר בשותפות סודית עם אביו החולה, הוא נסחף לעימות מוסרי. הרופא מתכוון לגרוף רווחי עתק מהפיתוח, ואיתמר גונב את הנוסחה בניסיון למכור אותה לחברת תרופות אך נשדד באלימות בדרך לעסקה. מכאן הוא נאלץ לבחור בין אמונה והלכה, נאמנות משפחתית ופיתוי של מיליונים.

גרובייס וצוות השחקנים וההפקהצילום: נחמן שוורץ גרובייס וצוות השחקנים וההפקהצילום: נחמן שוורץ

הסרט הופק על ידי גרובייס הפקות, שהוקמה בשנת 1998 ומנוהלת על ידי יהודה ודיני גרובייס. החברה הפיקה עד היום 112 סרטים ונחשבת לחלוצה בקולנוע החרדי.

מתוך הסרט הנוסחהצילום: גרובייס הפקות מתוך הסרט הנוסחהצילום: גרובייס הפקות

לפני ההקרנה חשף גרובייס שני טריילרים לסרטים נוספים שעתידים לעלות בהמשך השנה ומיועדים גם לציבור הרחב. התכשיט, בכיכובו של ארקדי דוכין בתפקיד משחק ראשון ולצדו טיילור מלכוב, והסיפור שנשכח דרמה תקופתית על הבעל שם טוב בהשתתפות דין מירושניקוב ועדי ביטי.

יהודה ודיני גרובייסצילום: נחמן שוורץ יהודה ודיני גרובייסצילום: נחמן שוורץ