בגלל סכסוך: בן 25 נעצר בחשד שדקר ופצע אדם אחר בירושלים

האירוע התרחש בשכונת עיסאוויה שבמזרח ירושלים. עם קבלת הדיווח הגיעו לזירת שוטרים, שרדפו אחר החשוד בדקירה לאחר שנמלט מהמקום. הוא נעצר והובא לחקירה

בעקבות סכסוך מתמשך: גבר בן 25 חשוד שדקר ופצע בשכונת עיסאוויה בירושלים .

האירוע התרחש בסוף השבוע האחרון, כאשר החשוד דקר אדם שהסתכסך עימו, פצע אותו באורח בינוני ונמלט מהזירה בטרם הגעת השוטרים. המשטרה שהוזעקה לזירה הצליחה לאתר את הגבר החשוד בדקירה, והביאה אותו למעצר.

כתוצאה מהדקירה נפצע הקורבן באורח קל עד בינוני (ע"פ גורמי הרפואה). ממצאי החקירה העלו כי קיימת היכרות מוקדמת בין המעורבים, וכי הרקע למעשה הוא סכסוך מתמשך בין החשוד והקורבן.

החשוד, תושב עיסאוויה, נעצר ונחקר. הבוקר (שני) הוא הובא בפני בית משפט השלום בירושלים, שנעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד לתאריך 26.2.26.