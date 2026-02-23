כסף, חיסכון והשקעות: כך ילמדו בבתי הספר על פיננסים

משרד החינוך הציג את עיקרי הנושאים שיילמדו בתכנית לחינוך פיננסי, שיהפוך למקצוע חובה בבתי הספר כבר משנת הלימודים הבאה. כל הפרטים

משרד החינוך השיק היום (שני) מהלך חינוכי רחב להטמעת חינוך פיננסי כחלק מתפיסת ההכשרה של תלמידי ישראל לחיים הבוגרים. התוכנית נועדה להקנות לתלמידים אוריינות פיננסית מתקדמת, כלים לקבלת החלטות כלכליות מושכלות, אחריות אישית וחברתית ויכולת להתנהל באופן עצמאי וביקורתי בעולם כלכלי מורכב ומשתנה.

"החל משנת הלימודים הבאה חינוך פיננסי יילמד כמקצוע חובה, ותלמידי ישראל ילמדו באופן סדור לבנות תקציב, להבין ריבית ואינפלציה, לקרוא תלוש שכר, להכיר את זכויותיהם בעולם העבודה ולהתנהל בעולם כלכלי מתקדם וטכנולוגי" אמר שר החינוך יואב קיש. "זו אינה תוספת שולית – זו תשתית לחיים בוגרים של עצמאות, אחריות וביטחון עצמי".

לדבריו, "זהו מהלך שאנו מובילים מתוך תפיסה ברורה: בית הספר צריך להכין את תלמידיו לא רק לבחינות, אלא לחיים עצמם. חינוך פיננסי הוא צעד מתבקש במערכת חינוך שמבקשת להעניק לדור הצעיר יכולת להבין מציאות, לשקול סיכונים, לקבל החלטות ולפעול באחריות".

על פי התכנון, החל משנת הלימודים תשפ״ז תיכנס תוכנית החינוך הפיננסי כתוכנית חובה בהיקף של שעה אחת לאורך שנתיים בבתי הספר העל־יסודיים, ביישום מדורג. בשנת הלימודים תשפ״ז תופעל התוכנית עבור תלמידי כיתות ט', ובשנת הלימודים תשפ״ח תתרחב גם לתלמידי כיתות י'.

התוכנית גובשה על ידי המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך ומתמקדת בפיתוח אזרחות כלכלית פעילה, חיזוק יכולות רגשיות כגון עמידה בלחצים ודחיית סיפוקים ויכולת תכנון כלכלי לטווח קצר וארוך. הלמידה תתבצע באופן חווייתי, יישומי ורלוונטי לחיי התלמידים, תוך שילוב כלים דיגיטליים, סימולציות, למידה קהילתית ושותפות עם המשפחה והקהילה.

במסגרת תוכנית החינוך הפיננסי ילמדו התלמידים עקרונות יסוד של כסף וחיסכון, ריבית ואינפלציה, בניית תקציב וקבלת החלטות כלכליות מושכלות. התלמידים ייחשפו לעולם הבנקאות, לאפיקי חיסכון והשקעה ולזיהוי סיכונים והונאות. בנוסף יילמדו נושאים מעולם שוק העבודה, ובהם זכויות עובדים, תלוש שכר, חוקי העסקת נוער והשפעת טכנולוגיות מתקדמות על עולם התעסוקה. המטרה: הקניית ידע, מיומנויות ואחריות כלכלית כבר מגיל צעיר.

אלו עיקרי הנושאים שיילמדו במסגרת התוכנית:

כסף, חיסכון והשקעות - בין סיכוי לסיכון

במסגרת תחום זה ייחשפו התלמידים לעקרונות היסוד של עולם הכסף וההתנהלות הכלכלית האישית, וילמדו בין היתר:

מהו כסף כאמצעי תשלום וכמוסכמה חברתית והקשר בין כסף לערכים.

כוח הקנייה של הכסף: אינפלציה, מדד המחירים לצרכן והשפעתם על חיי היומיום.

מושגי יסוד בריבית: ריבית פשוטה וריבית דריבית ומשמעותם לאורך זמן.

חיסכון: מטרות חיסכון, חשיבות התכנון הכלכלי, צריכה עתידית והטיות התנהגותיות.

קבלת החלטות בעולם של אי־ודאות: סיכון מול סיכוי, שנאת סיכון והשפעתה על בחירות פיננסיות.

היכרות עם עולם ההשקעות: שוק ההון, מניות, אגרות חוב, מדדים, חברה פרטית מול ציבורית.

אפיקי השקעה נוספים: נדל"ן, מטבע חוץ, יזמות, הון אנושי.

זיהוי נורות אזהרה בעולם ההשקעות והגנה מפני הונאות.

עולם הכסף והבנקאות

סוגי אמצעי תשלום והמעבר לעולם דיגיטלי.

תפקידי הבנק המסחרי: חשבון בנק, עמלות, מסגרת אשראי וקריאת תדפיס בנק.

תפקיד הבנק המרכזי ושמירה על יציבות המחירים במשק.

כיצד נקבעת הריבית ומה השפעתה על חיסכון, הלוואות והמשק כולו.

צרכנות מודעת וקבלת החלטות פיננסיות

קבלת החלטות רציונליות מול רגשיות ולחץ חברתי.

הצבת מטרות כלכליות אישיות (מודל SMART).

בניית תקציב אישי ומשפחתי.

כיצד נקבעים מחירי מוצרים ומהם מנגנוני השיווק והפרסום.

צרכנות, אושר ואורח חיים מקיים – ההיבטים הכלכליים של הצריכה.

זכויות צרכנים, חוקים והגנה מפני הונאות ואיומי סייבר.

שוק העבודה בעולם משתנה

היכרות עם חוקי העסקת נוער וזכויות עובדים.

קריאת תלוש שכר והבנת מרכיביו.

התערבות ממשלתית בשוק העבודה והשפעתה.

השפעת טכנולוגיות מתקדמות ובינה מלאכותית (AI) על שוק העבודה.

חיבור בין השכלה, מיומנויות, תעסוקה ופנסיה.

פיתוח תחושת מסוגלות, אחריות ועצמאות כלכלית לקראת השתלבות בעולם העבודה.

הדרג המקצועי במשרד החינוך משלים בימים אלה את היערכות היישום וההטמעה בבתי הספר, לרבות הכשרת צוותי חינוך, ליווי פדגוגי ופיתוח חומרי למידה, לקראת הרחבת התוכנית בכלל חטיבות הביניים.