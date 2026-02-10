משרד החינוך מיהר להכחיש: "פרסום שגוי ושקרי"

במשרד הבהירו הבוקר כי הפרסומים על שינוי ימי הלימודים וקיצור החופש הגדול בעיר הם "שקריים ולא נכונים". הנושא היחיד שנבחן הוא תוכנית ה"ניו דיל" הארצית, שטרם הבשילה ליישום

משרד החינוך פרסם הבוקר (שלישי) הבהרה חריגה וחד-משמעית בעקבות דיווחים שעלו בתקשורת בנוגע לשינוי מבנה שבוע הלימודים בעיר רעננה. על פי הודעת המשרד, הפרסומים לפיהם יחל פיילוט לביטול הלימודים בימי שישי או לקיצור החופש הגדול בעיר אינם נכונים כלל ועיקר.

"חשוב להבהיר: לא מתקיים ולא יתקיים פיילוט לביטול לימודים בימי שישי או לקיצור החופש הגדול ברעננה", נמסר מטעם המשרד. עוד נטען כי מדובר בפרסום שגוי שלא תואם ולא נבדק מול משרד החינוך או מול עיריית רעננה, וכי כל מהלך כזה בעתיד מחויב בתיאום מלא בין כלל הגורמים.

המוקד: תוכנית "ניו דיל" לאומית בחינוך

במשרד החינוך ביקשו להדגיש כי למרות ההכחשה לגבי הפיילוט הספציפי ברעננה, קיימת עבודה אסטרטגית רחבה יותר בדרגים הגבוהים. הנושא היחיד שנמצא כרגע במשא ומתן בין המשרדים השונים הוא יוזמת שר החינוך ל"ניו דיל בחינוך".

תוכנית זו, המבוססת על מסקנות ועדת שפירא, מוגדרת כמהלך אסטרטגי לאומי מורכב ועתיר תקציבים. במשרד מבהירים כי מדובר בתוכנית ארוכת טווח שתתקדם רק באמצעות שיח ותיאום בין כלל הגורמים הרלוונטיים, ואינה קשורה למהלכים מקומיים בערים ספציפיות בשלב זה.

ההכחשה המהירה מגיעה על רקע חששות של הורים ומורים משינויים פתאומיים בלוח החופשות וימי הלימודים, נושא שנחשב לרגיש במיוחד במערכת החינוך.