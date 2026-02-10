"על אהבה שנגמרה": מרגי משחרר אלבום באורך מלא

מנער צעיר שפרץ בתוכנית מוזיקה, לכוכב שפותח בקריירה גם מעבר לים. לכבוד יום הולדתו ה-26, מרגי משחרר אלבום באורך מלא, בעברית - ומספר מה עומד מאחורי כל שיר

מרגי, הזמר והיוצר שכבש את המצעדים עם להיטים בעברית ובאנגלית, חוגג היום (שלישי) יום הולדת ומשיק את אלבומו החדש "ציפור כחולה" – יצירה אישית הכוללת תשעה שירים בעברית שנכתבו בין לוס אנג'לס לישראל. האלבום משרטט מסע רגשי של מרחק, אהבה, התבגרות וחיפוש עצמי, ומגיע אחרי ציפייה ממושכת מצד הקהל.

סיפורי השירים – מהלב אל הדף

בין השירים בולט "סתם" – "שיר על הרגע שאחרי. על אהבה שהייתה בה אמת - גם טוב וגם רע, ועל הבחירה להוקיר אותה גם כשהיא נגמרת. לפעמים אנחנו נוטים להקטין את מה שכאב, לקרוא לזה ‘סתם’, אבל עבורי זה היה רחוק מזה. זה שיר לשמוע בפול ווליום בשישי בצהריים."

"כוכב אחר" נכתב מתוך החיים על הקו בין תל אביב להוליווד: "המרחק הפיזי הוא רק חלק מהסיפור - האתגר האמיתי הוא להחזיק קשר, זהות וחלום בשני עולמות במקביל." הפזמון מבוסס על סרטון שמרגי שלח לאנה זק, בת זוגו, עם שיר שכתב לה על הפסנתר.

"מסיבת פרידה" מתואר כ"הלב שלו" – השיר הראשון שנכתב לאלבום, העוסק במחיר שבחיים בין מדינות: "כל חזרה לארץ מרגישה כמו התחלה - וכל עזיבה כמו פרידה מחודשת. זה אף פעם לא נהיה קל יותר, אולי להפך."

ב"קרוב לשמש" מדובר על אהבה בעוצמה גבוהה מדי, "לפעמים כל כך חזקה עד שנשרפים. כמו להתקרב מדי לשמש".

ב"מלאך" – שיר אהבה לאנה "בצל מלחמה": "הקשר שלנו התחיל בתקופה שלא ידענו בה שגרה, ורובו התקיים בתוך מציאות מורכבת וכואבת. היינו נקודת אור אחד עבור השנייה בתוך חושך גדול."

"הילד שלא ראה" עוסק בהתבגרות בתעשייה: "על המעבר מילד שיצא מתוכנית טלוויזיה אל תוך עולם שלא באמת הבין - לאדם שיודע היום לבחור את דרכו."

"ציפור כחולה", שיר הנושא, מתאר "תהליך של התבגרות, קילוף מסכות וציפיות" – "מתוך השקט הזה למדתי מי אני באמת."

על "אלילי", הלחם שמותיהן של שתי אחיותיו, הוא מספר: "סרטון שקיבלתי יום אחד מאבא שלי. האחיות שלי אלי ולילי שרות את 'ציפור כחולה' ואין דבר יותר סמלי מזה".

האלבום נחתם ב"תודה" – שיר של השלמה: "היכולת לומר תודה גם על מה שכאב, כי הוא זה שעיצב אותי והוביל אותי למקום שבו אני נמצא היום."

"בליינד דייטים עם עצמי" – המילים של מרגי

מרגי משתף בהודעה אישית: "לפני קצת יותר משנה התחלתי לעבוד על האלבום הזה בלי לדעת כלום.. פעם ראשונה שאני מתחיל את תהליך הכתיבה בלי קונספט ספציפי. בליינד דייטים עם עצמי." הוא מתאר את הרגע שבו נולד "מסיבת פרידה" בסשן עם חברו בובר, ומספר על הרצון "להגיד לעולם שללכת אחרי החלום זאת משימת חיי. שזה קשה ואני מפחד אבל זה גם אושר ענק ומתנה גדולה שקיבלתי."

הוא מודה לאנה, למשפחה ולחברים, ומבטא געגוע "לבית, לחברים ולצחוקים, למשפחה שלי ולזמן ביחד .. לדברים הקטנים." מרגי מדגיש: "רציתי לספר שזה לא כמו באגדות, ש- LA בכלל לא נוצצת. ובאותה נשימה, גם רציתי לספר שזה הדבר הכי טוב שקרה לי." הוא מסיים בתקווה שהאלבום "יגרום לעוד כמה אנשים בעולם ללכת אחרי החלום שלהם", ומוסיף: "יום הולדת שמח לי. ציפור כחולה בחוץ."

מרגי חוזר לבמת מועדון הבארבי בתל אביב ב-11 במרץ למופע טרום-בכורה, שבו יבצע בלייב את השירים החדשים לצד הלהיטים הגדולים שלו. לאחרונה חתם מרגי בענקית המוזיקה Republic Records מבית Universal Music Group – הלייבל שמאחורי אמנים כמו טיילור סוויפט ואריאנה גרנדה.