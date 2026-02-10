אילה חסון מתפוצצת: "מה מנדלבליט מסתיר?!"

‏מגישת כאן 11 אילה חסון, התייחסה שוב לפרשה סביב אביחי מנדלבליט, ותקפה אותו.

בדבריה היא כתבה: "'פרשת משפטים בושה' זה המשפט הקטן שהעזה לסנן עורכת הדין הדתייה שירה שפיץ לעברו של מנדלבליט בדרכם לבית הכנסת, משפט שהביא למעצרה המבזה לעיני ילדיה.

בזמנו כשחשפתי את הארוע המביש הזה שכלל תיעוד ממצלמת השוטר, תהיתי ביני לבין עצמי למה למנדלבליט יש עור כל כך דק, ממה הוא מתבייש? מה הוא מסתיר? ובכן זה לא רק אותו תצהיר לבג״ץ שלכאורה התיק נגדו נסגר. מתברר שצבר עוד כמה שקרים בדרך, (אולי בגלל שההמנ… החזיק אותו בגרון) הוא אולי חושב שאם הוא מאותרג באיזורי חיוג מסוימים, אז האמת לא תרים ראש.

מי אלה שמותר להם לשקר את בג״ץ את בית המשפט את הציבור, והכל יעבור להם בשלום. למה הוא שתק כשהפרקליטות שיקרה בעניינו? איפה העתירות המחאות הפושים. ובכן, מתברר שפרשת משפטים היא לא רק בושה, היא בושה וכלימה".