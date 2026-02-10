לא רק יועז הנדל: נחשפה הכוורת החדשה של מפלגת המילואימניקים

הליך בחירה דמוקרטי במפלגת המילואימניקים הסתיים עם הנהגה הכוללת לוחמי מילואים, פצועי מלחמה ובני משפחות שכולות, שנבחרו על ידי המתפקדים בהצבעה אלקטרונית

מפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל הודיעה היום (שלישי) כי השלימה הליך בחירות דמוקרטי להנהגת המפלגה. במסגרת ההליך נבחרו חברי הנהגה שיגדירו את חזון המפלגה, סדרי העדיפויות ואופן קבלת ההחלטות.

לפי הודעת המפלגה, ההנהגה החדשה משקפת קבוצות שונות בחברה הישראלית ובהן משרתי מילואים, פצועי מלחמה, בני משפחות שכולות, אנשי ביטחון, יזמים ומובילים חברתיים שפעלו מאז 7 באוקטובר בזירות הביטחונית והאזרחית. במפלגה ציינו כי המהלך נועד להבטיח כי קולם וניסיונם של מי שנשאו באחריות ובמחיר בתקופת המלחמה יהיו שותפים לעיצוב הדרך הציבורית.

בין חברי ההנהגה שנבחרו נמנים גונדר בדימוס משירות בתי הסוהר, בעלים של חברה לניהול הון משפחתי, מייסדת פרויקט "מילואימא" לתמיכה במשפחות משרתי מילואים במהלך המלחמה, נציג מהעדה הדרוזית, ראשי מכינות קדם צבאיות, מג"דים ומ"פים במילואים ואישים נוספים.

עוד נמסר כי בין חברי ההנהגה גם מילואימניקים שנפצעו במהלך הלחימה, בהם סא"ל יונתי בנט, סמח"ט 646 שנפצע באורח אנוש בציר נצרים וממשיך בתהליך שיקום, ורס"ם רועי פרנק, מ"מ בחטיבה 12 שנפצע בתחילת הלחימה בצפון הרצועה, חזר לשירות והשלים 360 ימי מילואים מאז פרוץ המלחמה.

בהנהגה החדשה משולבים גם בני משפחות שכולות, בהם גלית ולדמן, אימו של רס"ן אריאל בן משה הי"ד; אסף שמן, אביו של סמ"ר איתמר שמן ז"ל; סנדרה אלון, אימו של סמל תומר קרן ז"ל; אילן שמחי, אביו של רס"ן נצר שמחי ז"ל; גילנית אמר, אימו של סמ"ר רגב אמר ז"ל; ושלומי דמרי, אחיו של דן דמרי ז"ל שנרצח בפסטיבל נובה.

במפלגה מסרו כי "המנהיגות שצמחה בחזית כשהמדינה נעלמה היא זו שחייבת עכשיו לכבוש גם את הזירה הפוליטית. הבחירות להנהגת המפלגה הן ביטוי למחויבות לשותפות, לשקיפות וללקיחת אחריות. זו הנהגה שמבקשת להציל את ישראל דרך עשייה ציבורית אחראית וארוכת טווח".

את חברי ההנהגה בחרו מתפקדי המפלגה שנרשמו בחודשים האחרונים. לפי הנתונים שנמסרו, 76 אחוזים מהמתפקדים השתתפו בהצבעה שנערכה באופן אלקטרוני מרחוק. תנאי ההתפקדות למפלגה כוללים שירות צבאי או לאומי, למעט מקרים חריגים הנבחנים בוועדה ייעודית.