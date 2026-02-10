דיווח: אירוע אלים בלשכת שרה; יועץ הוטח ברצפה

דיווח על אירוע אלים שהתרחש בלשכת שרה. יועץ תקשורת טוען כי הותקף והוטח לרצפה. לכל הפרטים

אירוע חריג ואלים התרחש בלשכת השרה עידית סילמן. על פי הדיווח בחדשו 12, הוגשה תלונה נגד אחד החברים בלשכה, שעל פי החשד הכה באלימות קשה את אלכס שפרן, יועץ בלשכה.

היועץ שפרן התלונן בביה"ח על עובד שדחף אותו באלימות קשה, והוסיף שהוא נפל על הרצפה ונחבל מקיר. בנוסף הוא התלונן על כאב ברגל, ובתום הבדיקות בביה"ח נקבע כי הוא סובל ממכה יבשה.

במכתב שנשלח לשרה סילמן ולמנכ"ל המשרד להגנת הסביבה רמי רוזן נכתב: על "אירוע תקיפה שהתרחש בלשכת השרה עידית סילמן בתאריך 25.01.26. במהלכו של האירוע הותקפתי בלשכת השרה בידי עובד בנוכחות עדים. אירוע התקיפה התרחש בסיום ישיבת הצוות שבה גם אנחנו לקחנו חלק. כתוצאה מהתקיפה נזקקתי לטיפול רפואי, יש לכך תיעוד רפואי. בעקבות אירוע התקיפה הגשתי תלונה למשטרת ישראל. יש אישור להגשת התלונה למשטרת ישראל".

"יש לציין שאני נמצא בחופשת מחלה בגין התקיפה", המשיך שפרן. "בנסיבות אלו אני מבקש שייערך הליך משמעתי בנציבות שירות המדינה, נגד התוקף ועל כל מה שמשתמע מכך. חשוב לציין שלאירוע התקיפה היו עדים רבים. ובהם מנכ"ל המשרד רמי רוזן והשרה עידית סילמן".

בתגובה לחדשות 12, אמר חבר הלשכה שהטענות הופנו כלפיו: "לא היה אירוע אלימות חריג, וכל מי שיפרסם שקר יקבל תביעה מיד".

בלשכת השרה להגנת הסביבה עידית סילמן הגיבו: "לא מכירים".



