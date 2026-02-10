הפקרות בכיסופים: חומרים כימיים הוברחו לחמאס במשאית סיוע

למרות תפיסת סחורות בהיקף חריג שעלולות להגיע לידי חמאס, האירוע לא הוגדר כאיום ביטחוני והועבר לבדיקת רשות המיסים

משאית סיוע שנבדקה לפני מספר חודשים במעבר כיסופים הכילה מאות אלפי חפיסות סיגריות, לצד טלפונים ניידים, מצברים וחומרים כימיים, סחורות שעלולות לשמש לחיזוק גורמי חמאס ברצועת עזה. למרות חומרת הממצאים, האירוע לא סווג כאיום ביטחוני והועבר להמשך טיפול של רשות המיסים ככה פרסם לראשונה לירן תמרי.

על פי הפרטים, הסחורה נתפסה במהלך בידוק שגרתי של משאית סיוע שנכנסה למעבר. בבדיקה התגלו כמויות חריגות של מוצרים שאינם מוגדרים כסיוע הומניטרי, ובהם אמצעים טכנולוגיים וחומרים בעלי שימוש כפול. גורמים המעורים בפרטים מציינים כי מוצרים מסוג זה עלולים להגיע לידי ארגוני טרור ולשמש לצרכים מבצעיים או כלכליים.

עם זאת, בשונה מפרשות הברחה אחרות שנחשפו לאחרונה וסווגו כבעלות היבט ביטחוני, במקרה זה הוחלט שלא להגדיר את האירוע כאיום ביטחוני. בהתאם לכך, הטיפול הועבר לרשות המיסים לצורך המשך בדיקה ואכיפה במסגרת סמכויותיה האזרחיות.

הגורמים הרשמיים לא פרסמו עד כה פרטים נוספים על נסיבות המקרה, זהות המעורבים או היקף החקירה, והנושא נותר בטיפול הרשויות המוסמכות.