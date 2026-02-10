מתיחות שיא: איראן בתגובה לאיום הגרעין

ראש הממשלה נתניהו צפוי לטוס היום (שלישי) לקראת פגישה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, כאשר במרכז הפגישה, הדיון סביב איראן.

במקביל, באיראן ממשיכים לפזר איומים מחשש לתקיפה משולבת של ארה"ב וישראל נגדם. דובר משרד החוץ האיראני אמר היום: "הצד שמנהל את המשא ומתן איתנו הוא ארה"ב. זה בידיה להחליט, באופן עצמאי, מבלי להיכנע ללחצים או להשפעות הרסניות, שמובילים בוודאות לאזורי עימות מבלי להתחשב אפילו באינטרסים שלה. אחת הבעיות המרכזיות של מדיניות החוץ האמריקנית היא בדיוק הלויאליות הזו לרצונות המשטר הציוני, שאנחנו יודעים שכבר 80 שנה היא הגורם העיקרי לאי-ביטחון ולבעיות ביטחוניות באזורנו"

עוד הוא טען כי "לגבי סוגיית הגרעין שלנו, ברור לכולם שמקורה של ההצגה של תוכנית הגרעין האיראנית כאיום היא יוזמה מלאכותית של המשטר הציוני, שמבצע כבר כ-40 שנה את הטענה שאיראן מחפשת לפתח פצצה, ומנסה להפחיד את העולם באמצעות איום דמיוני. מפני שאין לאיראן פצצה, המשטר הציוני הראה שוב ושוב שהוא מהווה גורם הרסני, שמתנגד לכל תהליך דיפלומטי באזורנו שיכול להביא לרגיעה".

מוקדם יותר היום דיווחנו, כי איראן מכסה את פתחי המנהרה של מתקן הגרעין בהספהאן, כמו שעשתה לפני המתקפה האמריקנית הקודמת.