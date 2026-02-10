רעידת אדמה במשפט נתניהו: "מנדלבליט שיקר על זה!"

‏ח"כ משה סעדה, התייחס לגילויים החדשים במשפט נתניהו, וקרא לחקור את היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט.

בדבריו כתב סעדה: "‏העיתונאי אבישי גרינצייג חשף אמש רעידת אדמה נוספת במשפט נתניהו, רעידת אדמה שתקשורת השמאל מחביאה כמובן.

‏היועמ"ש לשעבר מנדלבליט הגיש תצהיר שקרי לבית המשפט בו טען שהוא אישר את החקירה בתיק 1000. פרוטוקולי הדיונים מוכיחים כי לא רק שמנדלבליט לא אישר את החקירה כפי שטען, אלא שבזמן אמת הוא התרעם על צוות החקירה שפעל ללא אישור".

עוד הוא המשיך: "‏מה השתנה? למה מנדלבליט היועמ"ש כעס שפועלים נגד ראש הממשלה ללא אישור ובלי סמכות ולאחר מכן שיקר לבית המשפט וטען שכל ההליך היה תקין ואושר על ידו? ‏ככה זה נראה כשהדיפ-סטייט מסמן מטרה להפיל את ראש הממשלה והיועמ״ש מבין שכדאי לו לשתף פעולה.

‏אגב, צחי חבקין העיד בין היתר על כך שההליך היה פגום מיסודו ובוצע ללא אישור, ושוב מוכח כי עדותו מהימנה וכי בהליך החקירה של ראש הממשלה בוצעו עבירות פליליות על ידי בכירי מערכת אכיפת החוק מתוך אינטרס פוליטי מובהק.

‏הגיע הזמן לעצור את המשפט ואת הפארסה הזו, ובמקום זאת לחקור את מנדלבליט ששיקר ואת שאר שותפיו לניסיון ההפיכה הזה".