בודקי המכס במעבר רבין, בשיתוף השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות וביטחון המזון, סיכלו ניסיון הברחה של מספר יונים נדירות מגזע English Barb, הנחשב למין יקר ומבוקש בקרב מגדלים.





חזר מירדן וניסה להבריח יונים נדירות צילום: קרדיט צילום – רשות המיסים

החשוד, תושב בית צפאפא במזרח ירושלים בשנות ה־20 לחייו, שב מנסיעה לירדן וניסה לעבור באולם הנוסעים כשהיונים מוסלקות בתוך מזוודתו. לפי גורמי האכיפה, היונים נמצאו כשהן מלופפות בסרטי הדבקה סביב הכנפיים והמקור, במטרה למנוע את תזוזתן. תנאים אלה יצרו סיכון ממשי לחייהן ופגיעה חמורה ברווחתן. במהלך הבדיקה טען החשוד כי הוא מגדל יונים בביתו וכי רכש אותן בירדן.

במשרד החקלאות וביטחון המזון מדגישים כי הברחת בעלי חיים ללא פיקוח וטרינרי וללא רישיונות כנדרש מהווה סיכון לבריאות בעלי החיים ולענף החקלאות, בשל האפשרות להעברת מחלות ונגיפים לעופות משק. עוד נמסר כי אופן ההעברה פוגע ברווחת בעלי החיים ועומד בניגוד לחוק צער בעלי חיים. היונים נתפסו והועברו לטיפול וטרינרי במתקן ייעודי של המשרד, אשר פתח בחקירת המקרה.





ד"ר תמיר גשן, מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות וביטחון המזון, מסר כי "הכנסת בעלי חיים לישראל ללא פיקוח וטרינרי מסכנת את בעלי החיים ואת ענפי החקלאות. בעלי חיים המוכנסים ללא בדיקות ותעודות בריאות כנדרש עלולים לשאת מחלות ונגיפים מסוכנים, ובמקרה זה אף הוחזקו בתנאים קשים שסיכנו את חייהם. השירותים הווטרינריים ימשיכו לפעול להגנה על רווחת בעלי החיים ובריאות הציבור".