למרות הפניה לנתניהו: הר הבית ייסגר ליהודים ברמאדן

למרות שפנו לראש הממשלה: המשטרה הודיעה היום (שלישי) לישיבת הר הבית כי עליות הצהריים יסגרו ליהודים במהלך חודש אדר, בגלל הרמאדן.

לפני כשבוע פורסם כי איגוד ארגוני הר הבית וארגוני המקדש, ביוזמת תנועת "בידינו" שיגרו פנייה דחופה לראש הממשלה, בנימין נתניהו, בבקשה להבטיח את המשך ריבונות ישראל וחופש הפולחן ליהודים בהר הבית במהלך חודש רמדאן הקרוב שיחול השנה בחודש אדר.

במכתב, עליו חתומים מובילי תנועות הר הבית והמקדש ובהם ארנון סגל, יעקב הימן, הרב אלישע וולפסון, הרב אליהו ובר, רינה אריאל וישראל מידד, מציינים הארגונים כי בשנים האחרונות חל שינוי מדיניות היסטורי בהר הבית המאפשר חופש פולחן רחב יותר ליהודים. לדבריהם, יש לוודא כי הישגים אלו לא יישחקו תחת לחצים חיצוניים במהלך חודש הרמדאן.