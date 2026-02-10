בושה בבית הלבן: אנטישמית ניהלה את דיון הוועדה נגד אנטישמיות

מקרה בלתי נתפס התרחש בארצות הברית, כאשר הוועדה לחופש דתי של הבית הלבן, התכנסה לראשונה לדיון על האנטישמיות הגואה במדינה ובעולם, אחת מחברות הוועדה החדשות שמונו מאז כניסת ממשל טראמפ התגלתה כאנטישמית בוטה, אנטי-ישראלית ואנטי-ציונית מוצהרת, במהלך דיוני הוועדה תקפה וחקרה יהודים ואחרים, על עדויות שסיפקו כנגד מקרים של אנטישמיות.

וועדה מיוחדת לפיקוח על מימוש החופש הדתי בארצות הברית כונסה אמש בוושינגטון הבירה, לדיון מיוחד בנושא האנטישמיות העולמית המתפרצת, אך מה שרבים לא ציפו לגלות הוא שהאנטישמיות הגיעה גם עמוק אל תוך הוועדה שכונסה לדיון מיוחד על פגיעה דתית ופגיעה בזכויותיהם של יהודים.

קארי פרג'ן בולר, אישה שמונתה לוועדה במהלך השנה האחרונה אך זה היה הדיון הראשון שהשתתפה בו, התגלתה כקונספירטורית אנטי-יהודית ושונאת ישראל מוצהרת, אשר תקפה שורה של דוברים כנגד האנטישמיות, ביניהם גם יהודים.

במהלך הדיון, מספר גורמים הגיעו להעיד על חוויות אנטישמיות שעברו, ולצאת כנגד גורמים אנטישמים מובילים, בתגובה בולר תקפה אותם, לעגה לטענותיהם, ואף הגנה על אנטישמיים מוצהרים, במה שהפל להיות מופע אבסורד מוחלט.

קארי פרג'ן בולר, מונתה לוועדה במהלך החודשים האחרונים, באופן תמוהה היא איננה בעלת כל ניסיון פוליטי או מחקרי בנושא. בולר הייתה בעברה מתמודדת בתחרויות מיס אמריקה, והצטרפה לקמפיין של הנשיא טראמפ בשנת 2020, תחת התנועה "נשים למען טראמפ", והציגה כבר לפני שנים נטיות קונספירטיביות.



בולר הגיעה לדיון עונדת סיכת מעיל עליה דגל אש"ף לצד דגל ארצות הברית, שאלה יהודים וגורמים נוספים שהגיעו להעיד על אנטישמיות "האם הם מגנים את רצח העם שבוצע על ידי ישראל בעזה" והודיעה כי "אנטישמיות ואי-ציוניות הם לא אותו דבר, לא לקבל את קיומו של הפרויקט הפוליטי שנקרא ישראל זה לא אנטישמי".

מעבר לכך, כאשר הופנו אצבעות מאשימות כנגד משפיענים קונספירטורים ואנטישמיים מוכרים, כמו קנדנס אוונס, המתארת את היהדות כ"דת שטנית" שלטענתה "עוסקת בפולחני קורבנות של ילדים ובכישופים אפלים", בולר הגנה עליה וקבעה כי "בחיים לא שמעה אמירה אנטישמית אחת ממנה".



