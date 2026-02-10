"כאב ובדידות כזו מאז שאני ילד": משה כורסיה בשיר חשוף

אחרי ששיריו האחרונים כבשו כל מצעד אפשרי, הזמר הסרוג משה כורסיה משחרר שיר נוסף וחשוף. הוא מספר על פצע בדידות ותקווה גדולה למצוא בית - בזוגיות ובתוכו

הזמר והיוצר משה כורסיה ממשיך בקו המוזיקלי האישי והחשוף שלו עם שיר חדש ומרגש: "עומד מולך היום" – בלדה עוצמתית העוסקת בחיפוש אחר מקום שמרגיש כמו בית אמיתי.

השיר, שיצא היום (שלישי), נכתב והולחן יחד עם מאור שושן, בהפקה מוזיקלית של מאור שושן ומתן דרור. אמיר דדון מלווה את הפרויקט ומשתתף בהקלטות עם קולות רקע.

בלדה על עייפות מהחזקה חזקה ועל כמיהה לשייכות

"עומד מולך היום" מתאר אדם שכבר עייף מלהחזיק הכל חזק מבחוץ, ומבקש סוף סוף להרגיש שייך – לא דרך הישגים או רושם חיצוני, אלא דרך הלב בלבד. השיר ממשיך את הקו האישי שהחל בלהיט הקודם "רוקד עם הפחד", אך הפעם ממקום בוגר ושלם יותר, רגע לפני יציאת אלבום חדש שעליו עובד כורסיה בימים אלה.

"פצע של שנים"

משה כורסיה שיתף במה שעומד מאחורי השיר: "יש בי פצע שנים. כאב ובדידות כזו מאז שאני ילד. לא משנה כמה אני תמיד מוקף באהבה ואנשים. משהו בפנים תמיד הרגיש לי לבד. השיר הזה הוא תפילה למצוא את המקום שלי. שלא יהיה תלוי בכלום. שתמיד ארגיש חלק אמיתי ואוכל להפסיק לנסות לשדר לכל העולם שהכל טוב. כי באמת יהיה טוב. אמצא את הבית שבי. שלי. אולי זוגיות ומשפחה. ואולי משהו פנימי יותר. להרגיש שייך במקום שלי."

המילים חושפות פצע עמוק של בדידות פנימית, גם בתוך מעגלי אהבה ותמיכה, ומבטאות תפילה פשוטה וכנה למציאת שייכות אמיתית – אולי בזוגיות ובמשפחה, ואולי במקום פנימי עמוק יותר.

פרויקטים נוספים באופק

בימים אלה מצטלם משה כורסיה לסדרה "מחוברים", ומשלים את עבודתו על האלבום החדש בהפקת מתן דרור. השיר "עומד מולך היום" מהווה צעד נוסף בדרך המוזיקלית שלו, שמשלבת חשיפה אישית עם מסר של תקווה וחיפוש אחר שלמות פנימית.