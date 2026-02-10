הפרשן הבכיר מעריך: "ברור שתהיה תקיפה באיראן"

הפרשן הביטחוני של וואלה אמיר בוחבוט, התראיין היום (שלישי) ברדיו 104.5fm לגבי היערכות מערכת הביטחון סביב המתיחות עם איראן.

בדבריו, הוא התייחס לפגישה המתוכננת בין נתניהו לטראמפ בנוגע לתקיפה באיראן: "אנחנו בוחרים כרגע בין חלופות רעות לרעות יותר. כל הסכם שארצות הברית חושבת שהיא יכולה להשיג מול איראן יהיה רע לישראל. אנחנו מסתכלים על שלושה פרמטרים: פרויקט הגרעין. אף אחד לא יודע לאן נעלמו 180 ק"ג אוראניום מועשר.

אנחנו לא באמת יודעים להגיד בצורה מדויקת מה קורה עם פרויקט הגרעין. תוסיף לזה את ארסנל הטילים הבליסטיים, שמעניין את האמריקנים פחות. דמיין את הג'יאהד, החות'ים בתימן, ועוד מליצות שמשוטטות באזור עיראק, סוריה, ללא הכסף האיראני. היא המערערת מספר אחד במזרח התיכון. אנחנו לא יכולים להשלים עם זה אחרי ה-7 לאוקטובר".

עוד הוא הוסיף כי "מבחינתנו המצב האולטימטיבי הוא שיש פיצוץ במשא ומתן, הצבא האמריקני מתחיל לתקוף מערכים גדולים של הצבא האיראני ושל משמרות המהפכה, ואנחנו מצטרפים. בכך נשיג פגיעה קשה בפרויקט הגרעין, פגיעה קשה בארנסל המשגרים והטילים הבליסטיים, ונייצר מומנט שמחזיר את ההפגנות לרחובות באיראן. המומנט אבד".

לדבריו, "לי ברור שאנו נתקוף באיראן. השאלה מתי. ישראל במוקדם או במאוחר תיאלץ לתקוף באיראן, אלא אם כן מחר תזרח השמש במקום שאני לא זיהיתי עד כה".



