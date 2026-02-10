אחרי שחזר לזוגיות עם אודיה: רואי אדם בשיר "אהבת חיי"

לפני כשלושה חודשים, התפרסמו דיווחים כי רואי אדם והזמרת המצליחה אודיה אזולאי חזרו לזוגיות. היום הוא מוציא שיר חדש בשם "אהבת חיי"

הזמר רואי אדם ממשיך להוציא שירים ולהפתיע, עם סינגל חדש שמתמקד בכאב הפרידה מאהבה גדולה. אחרי להיטים כמו "מטורפת" עם ציון ברוך שכבש את המצעדים, ו"לורו פיאנה" שממשיך להישמע בתחנות הרדיו ולככב במצעדים, מגיע כעת הסינגל החדש "אהבת חיי".

השיר, שכתב והלחין יחד עם נוריאל ישר ושיר אוזן, הוא בלדה מודרנית וכואבת על פרידה מאהבה ענקית. נוריאל ישר גם עיבד והפיק מוזיקלית את השיר.

מתוך השיר:

"אהבת חיי התלכלכנו מזמן

כל הראש שלי במחשבות

מי עכשיו תנגב ת'דמעות שלי

שלך כבר מזמן יבשות"

הטקסט חושף כאב עמוק, תחושת אובדן וגעגועים שקשים להשתלט עליהם, לצד תיאורים גלויים של בדידות, מסיבות והתמוטטות רגשית.

"את חסרה לי

לא אוהבת

כותבת דברים אסורים

לאן את בורחת מספרת

שהרסתי לך החיים

נשבע לך קשה לא עובר לי

זה עוד לילה שחור בסלון

כבר שורף לי אדום בעיניים

וגם הירח בוכה בחלון"

בפזמון החוזר ובבתים נוספים מתוארת האהבה שהפכה לרעילה, עם שורות כמו "את שיחקת בתוך הלב שלי כמו דמקה", לצד תחושת חוסר מחילה וכבוד.



















