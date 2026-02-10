רגע לפני העלייה למטוס: נתניהו חשף מה ידרוש מהנשיא טראמפ

ראש הממשלה נתניהו ממריא לפגישה נוספת עם הנשיא דונלד טראמפ, השביעית מאז כניסתו לכהונה שנייה בבית הלבן. לפני ההמראה נתניהו הסביר על מה ישוחח עם הנשיא

ראש הממשלה נתניהו יוצא לביקור מדיני נוסף בארצות הברית, השביעי במספר מאז כניסתו של הנשיא טראמפ לכהונתו השנייה לפני כשנה. ראש הממשלה נתניהו הסביר כי ישוחח עם הנשיא על שורה של נושאים אזוריים, כולל עזה, אך עם דגש מיוחד למצב באיראן, והסביר כי הסכם עם איראן חייב לקרות בתנאים הנכונים.

"אני יוצא עכשיו לארצות הברית לנסיעה השביעית שלי, להיפגש עם הנשיא טראמפ מאז שהוא נבחר בקדנציה השנייה. זה כמובן לא כולל את הביקור הבלתי נשכח שלו בישראל והנאום שלו בכנסת". הודיע ראש הממשלה.

נתניהו המשיך והסביר: "אני חושב שהדברים האלה משקפים את הקרבה הייחודית ביחסים יוצאי הדופן שיש לנו עם ארצות הברית ולי אישית עם הנשיא, ולמדינת ישראל עם ארצות הברית - דבר שלא היה כמוהו בתולדותינו".

בקשר לתוכן המפגש, ראש הממשלה ציין מספר נושאים שיעסוק בהם: "בנסיעה הזאת אנחנו נדון בשורה של נושאים: עזה, האזור, אבל כמובן בראש ובראשונה במשא ומתן עם איראן".

נתניהו הוסיף והסביר כי מדובר באינטרס רחב לא רק של ישראל: "אני אציג בפני הנשיא את התפיסות שלנו לגבי העקרונות במשא ומתן, העקרונות החשובים, ובעיניי הם חשובים לא רק לישראל - אלא לכל מי שבעולם רוצה שלום וביטחון במזרח התיכון".