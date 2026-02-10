הסרט הראשון שלי: ערן ריקליס על "ביום בהיר רואים את דמשק"

ערן ריקליס חוזר ל"ביום בהיר רואים את דמשק" - סרט הגמר שלו מבית הספר לקולנוע באנגליה. על מוזיקאי שנשאב לפרשת ריגול, על הלחץ וההתרוממות בסט הראשון, ועל הביקורת ההיא שגרמה לו להבין שביקורת היא חלק מהמסע של כל יוצר

"הסרט הראשון שלי - גרסת הבמאי" הוא פרויקט קולנועי של סרוגים בה נראיין בכל פעם במאי על הרגע שבו החלום הופך למעשה. מאחורי כל סרט ישראלי עומדים במאים ובמאיות שהעזו לצעוד את הצעד הראשון - וכאן הם משתפים בכנות על המסע הזה, על התשוקה, ועל המחיר שכרוך בהגשמת חלום.

ספר לי קצת על הסרט הראשון שלך - על מה הוא ואיך הוא נולד?

הסרט מספר את סיפורו של מוזיקאי שנוהה אחר מוזיקה ערבית ומוצא עצמו מעורב בפרשיית ריגול מסובכת.

כמה זמן לקח לך לכתוב את התסריט הראשון?

כשנה.

ערן ריקליסצילום: Marie Gioanni ערן ריקליסצילום: Marie Gioanni

יש לך את התסריט ביד, איך יצאת לדרך?

הסרט היה פרויקט הגמר שלי בביה"ס הלאומי לקולנוע בביקונספילד באנגליה וקיבל את תמיכתם. הצילומים היו בישראל ונעזרתי באנשים רבים מהתעשייה בכדי לממש אותו. לקח לי שלוש שנים לסיים אותו...

איך היה לעבוד עם שחקנים ולראות אותם מקימים לתחייה דמויות שכתבת?

השחקנים תמיד עומדים בראש העדיפויות שלי בעבודה על הסרט כי הם אלה צריך להאמין להם כשרואים את הסרט. אני עובד איתם צמוד לפני ותוך כדי הצילומים כדי להבין לעומק את הדמויות והעולם שלהן.

איך זה להגיע לסט ולהבין שזה הסט של הסרט שלך, אתה אחראי, אתה מנווט את כל זה? מה התחושה?

לחץ... לחץ... והתרוממות רוח. מיקוד. גיוס כל כוחות הנפש והגוף לטובת עשיית הסרט והובלתו.

כרזת צילום: עיצוב פוסטר: אמי רובינגר כרזת צילום: עיצוב פוסטר: אמי רובינגר

איך זה היה לראות את החומרים בחדר עריכה?

צפייה בחומרים בחדר עריכה כמעט תמיד מעוררת תחושה של מצד אחד "איזה יופי" ומצד שני "למה לא עשיתי את זה אחרת"... האיזון נמצא תוך כדי עבודה.

איך זה הרגיש להראות את הסרט לראשונה לקהל?

מרגש. מפחיד. מאתגר. שפע של תחושות וציפיות וגם כמובן התמודדות עם התגובות לטוב או לרע.

מה הביקורת או התגובה שהכי הפתיעה אותך על הסרט?

היתה בזמנו ביקורת בעיתונות שכותרתה היתה: ביום בהיר עדיף ללכת לים... הופתעתי ונפגעתי כמובן אבל זה גם נתן לי להבין שביקורת היא חלק מהמסע שלך כיוצר.

איזה דבר אישי או חוויה שלך ניסית להעביר דרך הסרט הזה?

החוויה של להיות ישראלי במדינה שיש בה פערים כל כך גדולים בין עמדות שונות וראיית עולם שונה - ואיך מתמודדים עם זה.

איך הסרט הראשון הזה שינה אותך כבמאי?

הסרט הזה היה יריית הפתיחה שלי. אחרי כן עשיתי פרסומות במשך כמה שנים טובות עד שעשיתי ב-1990 את "גמר גביע" שהיה הסרט השני שלי אבל בעצם הסרט הראשון מבחינת חשיפה בינלאומית משמעותית.