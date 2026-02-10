רביב דרוקר במתקפה ישירה: "איזה פראיירים, אלוהים ישמור!"

מגיש ערוץ 13 רביב דרוקר, תקף בתוכניתו את יו"ר סיעת ש"ס אריה דרעי, ברקע מינוי אחיינו לרבה של באר שבע.

"'יום שמחה הוא לי', הכריז אתמול אריה דרעי - בטח חגג עם נתונים חיוביים של דו"ח העוני. צוחקים איתכם. ובכן: 'יום שמחה הוא לי עם היבחרו של יקירי הרב הגאון רביאברהם דרעילרבה של העיר באר שבע, כתב אריה דרעי'".

עוד המשיך דרוקר: "איזו משפחה מוכשרת זאת משפחת דרעי? האישה של אריה מנהלת עמותה מרכזית שהטייקונים המקורבים לבעלה תרמו לה כסף גדול. הבן של אריה ניהל מחלקה בהסתדרות הציונית - מעט מאוד עבודה, הרבה מאוד כסף. האח של אריה קיבל תפקיד משמעותי בקרן קיימת, וגם אחרי שיצא משם בעקבות כתב האישום שהיה נגדו, עדיין אי אפשר למנות עד היום יושב ראש חדש לפרויקט הענק בכניסה לירושלים בלי הסכמתו".

לסיום הוסיף דרוקר: "אח שני של אריה, כיהן שנים ארוכות כרב של באר שבע. כשנפטר האחיין של אריה, נבחר לתפקיד. הגיס של אריה הוא הרב של מודיעין. איזו משפחה מוכשרת. ואיזה פראיירים הבוחרים של ש"ס, אלוהים ישמור".