ביטוח לאומי בהודעה דרמטית לציבור

התפתחות בפרשיית שערי הצדק. הביטוח הלאומי ומשטרת ישראל מסרו היום (שלישי) הודעה דרמטית לציבור על מעצרם של החשודים.

בהודעה נמסר כי שוטרי מחוז ירושלים וחוקרי הביטוח הלאומי עצרו הלילה 8 חשודים במזרח ירושלים בחשד שזייפו מסמכים רפואיים והונו את מערכת הבריאות כדי לקבל תרופות נרקוטיות ולסחור בהן וכן לקבלת קצבאות במירמה מהביטוח הלאומי

ממידע שהתקבל באגף החקירות והמודיעין בביטוח הלאומי עלה חשד, לפיו - עשרות תושבי מזרח ירושלים מבצעים זיופים של מסמכים רפואיים מבתי החולים בירושלים.

המידע הועבר ליחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מרחב ציון במחוז ירושלים שבשיתוף פעולה עם חוקרי והמודיעין בביטוח הלאומי ניהלו בחודשים האחרונים חקירה סמויה בגין חשד בעבירות הונאה ומרמה כנגד מערך הבריאות והביטוח הלאומי, והצליחו לחשוף רשת שפעלה באופן שיטתי במטרה לסחוט מקופת המדינה מליוני שקלים.

ממצאי החקירה הסמויה העלו , כי על פי החשד, זייפו המעורבים מסמכים רפואיים הנושאים את פרטיהם האישיים, מהם עולה מצג שווא, כי הינם מטופלים במחלקות אונקולוגיות בבתי החולים השונים, וכמתמודדי נפש, אותם כפי החשד הגישו לביטוח הלאומי, ובדרך זו נהנו מתשלומי גמלאות הנאמדים באלפי שקלים לכל חודש, אותם גרפו לכיסם.



סכום ההונאה עומד על כ- 4 מיליון ש''ח. עוד העלתה החקירה, כי החשודים ניצלו באופן ציני ובוטה את מערכת הבריאות הציבורית , באמצעות אותם מסמכים מזויפים, שהציגו בפני גורמי רפואה, ובגינם קיבלו במרמה מרשמים לתרופות נרקוטיות המיועדות להקלת סבלם של חולים קשים ביותר, כאשר החשד הוא שהם סחרו בתרופות אלו.

הלילה, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, פשטו שוטרי מרחב ציון ולוחמי מג"ב , יחד עם חוקרי הביטוח הלאומי, על בתי החשודים במזרח ירושלים, תפסו ראיות ומסמכים הקושרים אותם לעבירות, והביאו אותם לחקירה ביל"פ ציון, בחשד לעבירות של קבלת דבר במרמה, וזיוף מסמכים בנסיבות מחמירות.