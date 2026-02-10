מבזקים
סרוגים
הצצה

לאה שבת בחדר החזרות עם אמדורסקי ושלומי שבת | צפו

לאה שבת חוגגת 40 שנות קריירה במופע חגיגי שייערך בהיכל התרבות בתל אביב. שלומי שבת ואסך אמדורסקי, שיתארחו על הבמה, כבר הגיעו לאולפן החזרות, ואתם זוכים בהצצה. צפו

כ"ג שבט התשפ"ו
לאה שבת בחדר החזרות עם אמדורסקי ושלומי שבת | צפו
לאה שבת עם שלומי שבת ואסף אמדורסקי צילום: אפרת לוין

המוזיקאית המוערכת לאה שבת חוגגת לא פחות מארבעה עשורים של עשייה ומוזיקה. החגיגה לרגל 40 שנות קריירה תצוין בהופעה חגיגית. המופע הענק יארח זמרים ומוזיקאים מיוחדים נוספים לצד שבת על הבמה, ויתקיים בהמשך החודש, ב-17 בפברואר.

צפו בהצצה לחדר החזרות - לאה שבת עם שלומי שבת:

צילום: אפרת לוין

יחד עם לאה שבת, במופע החגיגי לציון 40 שנות קריירה, יופיעו מוזיקאים אהובים כמו שלומי שבת, אסף אמדורסקי ודוד ד'אור. 

המופע יתקיים בהיכל התרבות תל אביב, למול אלפי מעריצים - חדשים וותיקים - שיבואו לחגוג עם לאה שבת קריירה עשירה ומלאה במוזיקה טובה. 

ההכנות למופע בעיצומן, ולאה שבת כבר נכנסה לחדר החזרות עם שניים מהאורחים שלה - אסף אמדורסקי ושלומי שבת. 

צפו בהצצה לחדר החזרות - לאה שבת עם אסף אמדורסקי:

צילום: אפרת לוין

ההופעה צפויה להיות עתירת קסם ומלאה בשיריה האהובים של הזמרת לאורך השנים. 


לאה שבת שלומי שבת אסף אמדורסקי