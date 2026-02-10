לאה שבת בחדר החזרות עם אמדורסקי ושלומי שבת | צפו

המוזיקאית המוערכת לאה שבת חוגגת לא פחות מארבעה עשורים של עשייה ומוזיקה. החגיגה לרגל 40 שנות קריירה תצוין בהופעה חגיגית. המופע הענק יארח זמרים ומוזיקאים מיוחדים נוספים לצד שבת על הבמה, ויתקיים בהמשך החודש, ב-17 בפברואר.
צפו בהצצה לחדר החזרות - לאה שבת עם שלומי שבת:
יחד עם לאה שבת, במופע החגיגי לציון 40 שנות קריירה, יופיעו מוזיקאים אהובים כמו שלומי שבת, אסף אמדורסקי ודוד ד'אור.
המופע יתקיים בהיכל התרבות תל אביב, למול אלפי מעריצים - חדשים וותיקים - שיבואו לחגוג עם לאה שבת קריירה עשירה ומלאה במוזיקה טובה.
ההכנות למופע בעיצומן, ולאה שבת כבר נכנסה לחדר החזרות עם שניים מהאורחים שלה - אסף אמדורסקי ושלומי שבת.
צפו בהצצה לחדר החזרות - לאה שבת עם אסף אמדורסקי:
ההופעה צפויה להיות עתירת קסם ומלאה בשיריה האהובים של הזמרת לאורך השנים.
