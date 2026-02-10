תמלילי אביחי מנדלבליט חושפים שלא האמין בחומרת תיקי נתניהו

התמלילים שנחשפו אמש (שלישי) בבית המשפט המחוזי משרטטים תמונה חריפה של הפער בין עמדת הפרקליטות והמשטרה לבין עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה דאז, אביחי מנדלבליט, בשלבים הראשונים של הבדיקה בתיקי נתניהו. המסמכים מגלים כי מנדלבליט הטיל ספק בכדאיות החקירה והתאכזב קשות מהחומר הראייתי ומהעדים המרכזיים.

מהדברים עולה כי בפרקליטות סברו שיש די ראיות כדי להצדיק מעבר לחקירה פלילית מלאה. נציג הפרקליטות נשמע בדיון כמי שמנסה לשכנע את היועמ"ש בחומרת הדברים: "זה נשמע לא הגיוני ששניים שראו נותן מתנה של 12,000 דולר... זה נראה לי דבר הגיוני להתקדם".

מנגד, מנדלבליט דחה את הניסיון לבסס תיק פלילי נגד ראש ממשלה על אירועים נקודתיים מן העבר הרחוק. תשובתו הייתה נחרצת: "אני לא יודע אם על אריזות סיגרים מלפני 10 שנים אני אחקור אותו".

"הקרחון קרס"

הציטוטים חושפים כי מנדלבליט חיפש פרשה רחבה הרבה יותר ("הקרחון"), אך נאלץ להודות כי הציפיות התבדו. "הקרחון קרס", קבע מנדלבליט בדיון הסגור, והסביר את הכישלון בהיעדר עדים איכותיים: "כדי להגיע לקרחון היה צריך להגיע לעדים שיודעים מה קורה, ויכול להיות שאין דבר כזה".

האכזבה מארי הרו: "על זה לתת עד מדינה?"

גילוי בולט נוסף נוגע ליחסו של מנדלבליט לארי הרו (א.ה), מי שלימים הפך לעד מדינה מרכזי. בזמן אמת, היועמ"ש זלזל בערך המידע שהביא הרו ותהה האם יש הצדקה לחתום עמו על הסכם.

"הלכנו לארי הרו 'שיודע הכל', ומסתבר שהוא יודע מעט מאוד", אמר מנדלבליט. הוא הוסיף השוואה למקור המודיעיני (ס.ס) ושלל את הכיוון של עד מדינה באותו שלב: "ס.ס זה כמעט כלום, אבל ארי הרו - על זה לתת עד מדינה? אני לא חושב שאנחנו בכיוון הזה".