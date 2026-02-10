שלושה נעצרו בחשד להצתה בכפר פלסטיני בגוש עציון

שלושה ישראלים נעצרו בני 17-19 נעצרו היום (שלישי) בחשד לאירועי אלימות והצתה בכפר ג׳בעה שבאיזור גוש עציון, הם נעצרו על ידי היחידה המרכזית במחוז ש״י והועברו לחקירה בימ"ר שי.
ההצתה התרחשה בנובמבר ומאז מנהלת היחידה המרכזית במחוז ש״י חקירה. עם קבלת הדיווח כוחות משטרה ממחוז ש״י וצה״ל הוזעקו למקום, והחלו בסריקות אחר החשודים במעשה.
בפעילות ימ״ר ש״י היום, נעצרו כאמור היום שלושה חשודים, תושבי מעלות וקריית ארבע בגילי 19-17, שעפ״י החשד היו מעורבים במקרה זה. השלושה הועברו לחקירה בימ"ר שעודנה נמשכת.
מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות כלפי מקרי אלימות באשר הם. זאת ללא משוא פנים ועד לאיתורם, מעצרם, חקירתם ומיצוי הדין עם המעורבים במקרים אלו".
