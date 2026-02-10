מרגש: אמונה שוסהיים התארסה

שנה וחצי לאחר הפיגוע הקשה בבקעת הירדן בו נרצח ארוסה שבועות ספורים לפני חתונתם, אמונה שוסהיים מבשרת על הקמת בית חדש עם בחיר ליבה, אריאל

בתוך הכאב הלאומי והאישי, בשורה משמחת מגיעה היום (שלישי) ממשפחת שוסהיים: אמונה, שהייתה אמורה להינשא ללוחם מגלן יהונתן דויטש הי"ד שנרצח בפיגוע ירי באוגוסט 2024, הודיעה על אירוסיה לאריאל.

בהודעה מרגשת ומשותפת שפרסמו השניים, בחרו לצטט את מילותיו של הזמר אביחי הולנדר: "איתך אני שלם, אני אני, הלב שלי זורח", והוסיפו בקצרה: "מתרגשים מאוד".

הטרגדיה שקדמה לשמחה

סיפורה של אמונה נגע בלבבות רבים בארץ, לאחר שאיבדה את ארוסה יהונתן הי"ד זמן קצר מאוד לפני המועד המיועד לחופתם. יהונתן, לוחם ביחידת מגלן שהשתחרר משירות קרבי משמעותי ברצועת עזה, נרצח מירי מחבלים בבקעת הירדן בעת שהיה בדרכו ליישוב עפרה.

יהונתן היה דמות מוכרת ואהובה בבית שאן, שם למד בישיבה התיכונית והדריך בסניף בני עקיבא המקומי. הוא הותיר אחריו הורים וחמישה אחים ואחיות.

שושלת של חסד בעפרה

אמונה היא בת למשפחה שורשית ומוכרת בציבור הדתי-לאומי. היא בתו של ד"ר יונתן שוסהיים, תושב עפרה, ונכדתו של ד"ר אלי שוסהיים ז"ל, מייסד אגודת "אפרת", שהקדיש את חייו למען הילודה והחיים בישראל.