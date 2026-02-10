דרמת ענק במשרד הבריאות

משרד הבריאות חשף הבוקר (שלישי) אירוע חמור של חשד להעתקה מאורגנת בבחינת ההסמכה הממשלתית לרפואה. במהלך הבחינה שנערכה אתמול (9 בפברואר 2026) במתחם אקספו בגני התערוכה בתל אביב, זיהו אנשי אגף המשמעת של המשרד שלושה נבחנים שעוררו את חשדם.

על פי הממצאים הראשוניים, על גופם של שלושת החשודים נמצאו אמצעי צילום והאזנה מתוחכמים שהוחבאו היטב. החשד הוא כי הכלים שימשו לצילום שאלון הבחינה והעברתו לגורם חיצוני, במטרה לקבל תשובות ומידע בזמן אמת במהלך המבחן הגורלי.

המשטרה נכנסה לתמונה

האירוע הועבר באופן מיידי לטיפול משטרת ישראל, ושלושת הנבחנים עוכבו לחקירה בחשד לקבלת דבר במרמה. במקביל להליך הפלילי, אגף המשמעת של משרד הבריאות פתח בבדיקה משמעתית פנימית.

המקרה הנוכחי הוא חלק ממבצע מתמשך שמנהל משרד הבריאות בשנתיים האחרונות למיגור תופעת ההעתקות במבחני ההסמכה. המשרד פועל באמצעים גלויים וסמויים כדי להבטיח שרק מי שעומד בדרישות המקצועיות והאתיות יוכל להשתלב במערכת הבריאות.

"בסיס להכשרת צוות רפואי איכותי"

במשרד הבריאות רואים בחומרה רבה את הניסיון לפגוע בטוהר הבחינות ומגדירים את המאבק בתופעה כ"משימה לאומית". "עמידה בתקני האתיקה והאמינות במבחנים היא הבסיס להכשרת צוות רפואי מקצועי ואיכותי", נמסר מהמשרד.

עוד הדגישו במשרד כי הרופאים לעתיד הם אלו שייפגשו עם המטופלים ברגעים הרגישים והקריטיים ביותר, ולכן אין מקום לפשרות בנושא האמינות. המשרד הצהיר כי ימשיך בשיתוף הפעולה עם המשטרה כדי להבטיח את בטיחות המטופלים ומקצועיות המערכת.