למרות קטיעת הרגל: עמרי ואיתי בראיון לאחר שסיימו במקום הראשון

איתי ועמרי יצאו למירוץ למיליון כשעמרי קטוע רגל מעל הברך בעקבות פציעה במלחמת חרבות ברזל - וסיימו את המקטע הראשון במקום הראשון. בראיון לסרוגים הם מדברים על ההתמודדות, האחווה והבחירה לא לעצור

העונה החדשה של המירוץ למיליון יצאה לדרך במבנה מחולק לשתי קבוצות - אבל כבר עם כניסת הקבוצה השנייה למסלול באלבניה, בלט סיפור אחד במיוחד: איתי ועמרי, אחים שהתייצבו על קו הזינוק כשאחד מהם, עמרי, הוא קטוע רגל מעל הברך בעקבות פציעה במלחמת חרבות ברזל.

למרות מגבלה פיזית משמעותית, ולמרות פורמט שנשען על מאמץ, תנועה ולחץ מתמשך - השניים לא רק יצאו למירוץ, אלא גם סיימו את המקטע הראשון שלהם במקום הראשון. בראיון לסרוגים הם מספרים על הבחירה להתמודד למרות הפציעה, על הדינמיקה המורכבת כאחים בתוך פורמט קיצון ועל ההוכחה שמגבלה לא חייבת להיות נקודת עצירה.

צפו בראיון עם איתי ועמרי לסרוגים

"אין פורמט שמעמיד אותך במצב כזה"

איתי ועמרי מכירים אחד את השני כל החיים, אבל לדבריהם, שום דבר לא הכין אותם למה שקורה בתוך המירוץ. "עם כל זה שאנחנו אחים 22 שנה, אין פורמט בעולם שהוא כזה משוגע, כזה מלחיץ וכזה מטורף", הם מספרים. "ברגע שאתה נכנס לשם - משימות, לחץ, טירוף - אתה מגלה צדדים שאתה לא מכיר, גם בבן אדם שמולך וגם בעצמך".

הריבים, הם מודים, בלתי נמנעים. "לא צריך נושא ספציפי", הם צוחקים. "כל פעם יש משהו חדש. אבל בסוף משלימים, וזה מחזק".

איתי ועמרי. (צילום: משה נחמוביץ) צילום:

קטוע רגל - ובכל זאת על קו הזינוק

עבור עמרי, המירוץ היה הרבה יותר מאתגר פיזית.

"נפצעתי קשה במלחמה לפני שנתיים, איבדתי את הרגל", הוא אומר. "אני קטוע רגל מעל הברך. זו נכות מאוד משמעותית, בטח בפורמט כזה".

הפציעה הזו הגיעה במהלך שירותו כקצין בסיירת צנחנים, בפעילות מבצעית בעזה, כשמטען שהתפוצץ בתוך מבנה גרם לפציעה קשה ולשורת פגיעות מורכבות - שהותירו אותו עם קטיעה מעל הברך והתמודדות יומיומית עם שיקום מתמשך. גם בתוך המציאות הזו, הוא בחר להתייצב על קו הזינוק של המירוץ.

עמרי ואיתי. (צילום: משה נחמוביץ)צילום: משה נחמוביץ עמרי ואיתי. (צילום: משה נחמוביץ)צילום: משה נחמוביץ

ההתמודדות עם פרוטזה, משימות פיזיות ותנועה אינטנסיבית לא הייתה מובנת מאליה - אבל לדבריו, דווקא הביחד עשה את ההבדל. לאורך הדרך, גם בחיים וגם על המסלול, אחיו איתי היה שם לצידו כל הזמן - תומך, מסייע ודוחף קדימה.

"מה שפיצה על המגבלה זה אנחנו. התמיכה ההדדית. כמו בצבא - צמד ברזל. אחד סוחב בשביל השני".

"1 ועוד 1 שווה שלוש"

השניים מתארים את עצמם כזוג שפועל בסינרגיה.

"יש משימות שאחד הוא גם הכוח וגם המוח, ויש כאלה שהשני. כל אחד מביא משהו שאין לאחר - וזה מפצה", הם מסבירים. "ביחד זה עובד".

גם הרקע הקרבי מלווה אותם. עמרי מספר: "הערכים שלמדתי בשירות הקרבי - נחישות, תחרותיות, לא לוותר, באו לידי ביטוי במירוץ. זה משהו שרואים על המסך".

"אחרי מה שעברנו - הכל אפשרי"

משימות גובה? פחדים? "אין דבר שאנחנו לא מסוגלים לעשות", הם אומרים. "אחרי מה שעברנו - הכול אפשרי. במיוחד כשאנחנו ביחד".

עמרי ואיתי. (צילום: נדב צור צילום: נדב צור

המסר לצופים בבית

בסיום, עמרי מבקש להפנות מסר ישיר למי שמתמודד עם קושי:

"כל אדם שיושב בבית עם מגבלה, פציעה או אתגר - תראה את העונה. רצינו להראות מה אפשר לעשות למרות הקושי. להבין שמגבלה היא לא סוף הסיפור. היא הרבה פעמים רק בראש".