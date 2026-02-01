נקע במשימת הקביים עלה להם ביוקר: ראובן וגלי הודחו בפרק סיום המקטע הראשון של המירוץ למיליון והפכו למודחים הראשונים של העונה במונטנגרו

אמש שודר פרק סיום המקטע הראשון של המירוץ למיליון, ובסיומו הודחו ראובן וגלי, אב ובתו, והפכו למודחים הראשונים של העונה.

העונה מחולקת לשתי קבוצות, כאשר זו הייתה הקבוצה הראשונה לצאת לדרך. בסך הכול משתתפים בעונה 14 זוגות, המחולקים לשתי קבוצות של 7 זוגות כל אחת.

שלושת הפרקים הראשונים התרחשו במונטנגרו, והובילו את הזוגות במסע רצוף משימות ואתגרים – עד נקודת הסיום של המקטע.

בפרק הסיום נדרשו המשתתפים להתמודד עם שתי משימות מכריעות:

משימת הקביים

הזוגות נדרשו ללכת יחד על קביים, במטרה להדמות לגובהם המרשים של המונטנגרים – כ-10 ס"מ מעל ממוצע האוכלוסייה העולמית.

אלא שבמהלך המשימה הסתבך הצמד ראובן וגלי. גלי נקעה את רגלה, והשניים התקשו להמשיך בקצב של שאר הזוגות.

משימת החידה והיין

בהמשך פתרו חידה שרמזה כי על בקבוק היין מופיע מיקומה של נקודת הסיום הראשונה של המירוץ – הקתדרלה האורתודוכסית של תחיית ישו.

העיכוב שנוצר בעקבות הפציעה, יחד עם הפער שנפתח מול שאר הזוגות לאורך המקטע, הוביל לכך שראובן וגלי הגיעו אחרונים לנקודת הסיום – והפכו למודחים הראשונים של העונה.