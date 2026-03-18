עיתונאית כאן 11 תחת מתקפה: "הנשיא יצחק עמית, חצופה"

כתבת המשפט של כאן 11 נמצאת תחת מתקפה ביממה האחרונה. פעילי שמאל רבים תקפו אותה: "הנשיא עמית בשבילך"

כתבת המשפט בכאן 11, שלי טפיירו, נמצאת בימים האחרונים תחת מתקפה, לאחר שכינתה את נשיא בג"ץ יצחק עמית "השופט, ולא "הנשיא".

בהודעתה הראשונה היא מתחה ביקורת על היועמ"שית וטענה כי אפילו עמית העיר לה. "אפילו השופט יצחק עמית מבין את מה שהיועמשי"ת מתקשה עד מאד להפנים ומקבל את בקשת רה"מ נתניהו לדחיית מועד הדיון בעניין פיטורי השר בן גביר: "בהינתן אילוצי התקופה על רקע המצב הבטחוני- מצאנו להיעתר לבקשה באופן חלקי". ניתנה הארכה עד ל12.4 להגשת תצהירים, הדיון שנקבע ל24.3 נדחה ל15.4", כתבה טפיירו.



בשמאל תקפו אותה בחריפות. עיתונאי חדשות 13 אביעד גליקמן הגיב לה: "בדגש על השופט עמית ולא הנשיא עמית...", גולש נוסף כתב לה: "הנשיא עמית בשבילך, אנטי-עיתונאית מביכה".

פעיל שמאל נוסף שאל אותה בעקיצה: "כתבת לענייני משפט של התאגיד, את לא מכירה ביצחק עמית כנשיא בית המשפט העליון?, היו גם תגובות חריפות יותר: "חצופה, מי את שתקראי לו ככה?"

כתב המשפט של i24NEWS, יצא להגנתה וכתב: "אין לי אינטרס מיוחד להגן על שלי טפיירו שעובדת בכלי תקשורת מתחרה, אבל היא כינתה את יצחק עמית פעמים רבות ״הנשיא עמית״ (הקדוש ברוך הוא ברא את שורת החיפוש בטוויטר, מומלץ לנסות). פעם אחת היא כתבה ״השופט עמית״ - ועוד רגע יורים בה על זה שהיא לא מכירה בו כנשיא העליון".

עוד הוא הביא ציטוטים של גליקמן עצמו בעבר, מכנה את עמית "השופט", ולא "הנשיא". היא בתגובה השיבה: "ברוך אלוהיי המוסר הכפול, תודה אבישי".