דיווחים באיראן: מתקני נפט וגז הותקפו בדרום המדינה

תקיפה דרמטית: סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דיווחה היום (רביעי) על תקיפתם של מפעלים לעיבוד גז ומתקנים פטרוכימיים בדרום פארס ובעסלויה שבדרום איראן. על פי ההערכות, מדובר בתקיפה ישראלית שבוצעה בתיאום עם ארה"ב.

לפי הדיווחים, מספר פיצוצים נשמעו בבית הזיקוק בעסלויה, כשנרשמה פגיעה בכמה מכלים ובשטחי מתקני גז. עוד נטען כי עובדי המפעלים פונו לאזורים בטוחים, וצוותי כיבוי הוזעקו למקום ופועלים כעת לכיבוי השריפה.

התקיפה הנוכחית מגיעה על רקע הלחץ המופעל נגד איראן לפתוח את מצרי הורמוז, הנחשבים כנתיב שיט מרכזי בסחר העולמי. האתר שהותקף בדרום פארס נחשב כשדה הגז הטבעי הגדול ביותר בעולם, המכילה כ-70 אחוז מהגז הטבעי של איראן.