תיעוד דרמטי: טיל מצרר נופל בפתח תקווה; מכתש ענק ושריפה

טיל מצרר נפל אמש (שלישי) בפתח תקווה ויצר מכתש ענק ושריפה. צפו בתיעוד

מצלמת אבטחה

כזכור, אמש אחרי חצות נורו טילים מאיראן לעבר ישראל, באחת הזירות ברמת גן, היתה פגיעה ישירה במבנה, שגרמה למום של 2 בני זוג בני 70.

הבוקר, הותר לפרסום שמם: ירון ואילנה משה. פרמדיק מד"א ענבר גרין וחובש מד"א נפתלי הלברשטט שהגיעו לזירה ברמת גן, סיפרו: "ראינו עשן שעולה מבניין עם הרס רב, שברי זכוכיות, מבין ההריסות ראינו 2 נפגעים מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות קשות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך הם היו ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם במקום".