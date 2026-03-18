מי העיר שבזכותה נקבר חזון הבלהות של המדינה הפלסטינית?

פרק נוסף של סיבוב ביו"ש והפעם - על הערים. מי העיר שבזכותה חזון הבלהות של המדינה הפלסטינית נקבר? מי העיר הראשונה ביו"ש?

מי העיר הראשונה ביו"ש? האם העיר הזאת קברה את חלום הבלהות של המדינה הפלסטינית? מה הייחודית שלה והחיבור בין עבר לעתיד? כל התשובות בפרק השישי של סיבוב ביו"ש עם שמחה רז.

התשובה מעלה אדומים! בזכות תוכנית E1 המפורסמת שאושרה לאחרונה ויוצרת רצף טריטוריאלי לירושלים, וחוסמת את הרצף הפלסטיני ואת החיבור שלו לבית לחם.

כך מעלה אדומים התחילה

הכל התחיל ב-1975 בערב חנוכה, אז עלתה העיר לקרקע. השם של העיר מגיע מספר יהושע, על שם הסלעים האדמדמים באזור. אבל הייחודיות שלה היא שילוב מדהים בין עבר לעתיד: מצד אחד, מנזר מרטיריוס העתיק עם פסיפסים ביזנטיים. ומצד שני? מתחם ה-Magic Kass, פארק השעשועים הכי מתקדם בארץ שנראה כמו לאס וגאס בלב המדבר.

שטח E1, יחסום את המדינה הפלסטינית

ב-1991 היא הפכה רשמית לעיר הראשונה ביו"ש, והיום היא מעצמה אסטרטגית של 40 אלף תושבים שחולשת על הדרך לים המלח, שתגדל עוד יותר עם הבניות המתוכננות.

ראש העיר הנוכחי גיא יפרח, נכנס לתפקידו אחרי 32 שנים של בני כשריאל בתפקיד. אחת מהקדנציות הארוכות בתולדות ישראל. יפרח כיהן כסגנו לפני כניסתו לתפקיד.

גיא יפרח, ראש העיר מעלה אדומיםצילום: ארנון בוסאני גיא יפרח, ראש העיר מעלה אדומיםצילום: ארנון בוסאני

בעיר אחת מישיבות ההסדר הבולטות בארץ, ישיבת ברכת משה, בהנהגת ראשי הישיבה הרב חיים סבתו והרב יצחק שילת. לעיר קבוצת כדורסל בליגה הלאומית, שהייתה לקבוצה הראשונה מיהודה ושומרון שמשחקת בליגה מקצוענית.

בפרק הבא נגלה, מי העיר הגדולה ביותר ביהודה ושומרון, ולמה שווה לחיות בה?



