"הלוואי שנתניהו מת": הזמרת הבינלאומית יוצאת במתקפה

הראפרית האמריקאית אזיליה בנקס, שבעבר לא הסתירה את אהבתה לישראל ואף הביעה תמיכה פומבית במדינה - מעוררת סערה חדשה ברשת, לאחר ציוץ חריף במיוחד שפרסמה נגד ישראל וראש הממשלה בנימין נתניהו.

בנקס, שהופיעה בישראל פעמיים ואף תועדה בעבר כשהיא לובשת חולצה של הליכוד ומביעה הערכה לראש הממשלה, העלתה היום (רביעי) סדרת ציוצים מפתיעים - שהפכו לחלוטין את עמדותיה.

מהאהבה - למתקפה חריפה

בציוץ שפרסמה כתבה בנקס כי: "ישראל ממש דפקה אותנו. זה לא קשור לטרור - הם בעצם רצו לראות אותנו מתמודדים ראש בראש עם סין... ישראל רוצה לראות את הדולר מבוסס הנפט קורס".

בהמשך החריפה את דבריה אף יותר וכתבה: "אני באמת מקווה שנתניהו מת". בנקס אף קראה לצעד קיצוני במיוחד, כשכתבה כי ארצות הברית צריכה "לעשות הסכם עם איראן ולצאת למלחמה עם ישראל", ובהמשך סיכמה במשפט בוטה: "לעזאזל עם ישראל".

שינוי כיוון מפתיע

הציוצים האחרונים מגיעים בניגוד מוחלט להתבטאויות קודמות של בנקס, שבשנים האחרונות הביעה לא פעם תמיכה בישראל ואף פרסמה עשרות פוסטים אוהדים.

כזכור, בנקס גם ביקרה בישראל והופיעה כאן, ואף לאחר מכן הביעה הזדהות עם המדינה ברשתות החברתיות. השינוי החד בעמדותיה מעורר תגובות רבות ברשת - בעיקר בקרב עוקבים שהופתעו מהמהלך.