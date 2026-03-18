בית המשפט לבן גביר: קדם את רפ"ק רינת סבן - תוך חמישה ימים

מכה נוספת לבן גביר: בית המשפט הורה לשר לקדם את רפ"ק רינת סבן תוך חמישה ימים, או שהיא תקודם בלי אישורו

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע היום (רביעי) כי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שמשתהה עם ביצוע פסק הדין בעניינה של רב-פקד רינת סבן, חייב לעשות זאת תוך חמישה ימים - או שהיא תקודם בלי אישורו.

השופט קבע כי השר בן גביר למעשה "לא מקיים את פסק הדין". בנוסף, בן גביר חוייב בהוצאות בסך 2,500 ש"ח.

נזכיר כי בשבוע שעבר, רפ"ק רינת סבן הגישה לבית המשפט בקשה לפקודת ביזיון בית המשפט נגד בן גביר, משום שטרם קיים את פסק הדין בעניינה המורה לאשר לה קבלת דרגת סנ"צ. זאת בהמשך לכך שבית המשפט המחוזי בירושלים דחה את בקשת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לעכב את קידומה של רפ"ק רינת סבן לדרגת סגן ניצב, והורה לאשר את המינוי באופן מיידי.

השופט דוד גדעוני הדגיש בהחלטתו כי "הגשת ערעור, ובענייננו הודעה על כוונה להגיש ערעור, אין בה כשלעצמה כדי לעכב את ביצועו של פסק דין", וקבע כי השר לא הראה שסיכויי הערעור טובים.

בן גביר מסר אז בתגובה: "טענת בית המשפט המחוזי כי לשר אסור לשקול את מעורבותה של סבן בחקירות לא חוקיות של לשכת ראש הממשלה היא בעצמה שיקולים זרים, ומלמדת שכל פסק הדין מושתת על שיקולים זרים".