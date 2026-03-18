כולם מחכים לאלבום של אודיה - אבל היא נעלמה. זו הסיבה

האלבום החדש של אודיה כבר מוכן - אבל לא יוצא. אחרי חודשים של ציפייה ושאלות מהמעריצים, הזמרת מסבירה למה החליטה לעכב את השחרור

אחרי תקופה ארוכה של ציפייה ושמות שירים שכבר הצליחו לעורר סקרנות גדולה ברשת, אודיה מתייחסת לראשונה לעיכוב ביציאת האלבום החדש שלה - ומסבירה למה הוא עדיין לא ראה אור.

האלבום כבר מוכן - אבל לא יוצא

בחודשים האחרונים נדמה היה שהאלבום החדש של אודיה כבר ממש מעבר לפינה. הזמרת, שעבדה עליו במשך זמן רב, השמיעה לפני כחודש וחצי לחברותיה הקרובות כמה מהשירים הפוטנציאליים שצפויים להיכלל בו, בהם "מה את עושה איתו", "ילדה רעה", "דובאי" ושירים נוספים.

הציפייה לאלבום הלכה וגברה גם משום שאודיה עצמה דיברה עליו לא פעם, עוד מאז יציאת ה-EP הקודם שלה, "ואן דאם". אלא שלמרות ההכנות וההמתנה, האלבום טרם יצא - מה שעורר לא מעט שאלות מצד הגולשים ברשת.

אודיה מסבירה: "לא מרגישה שזה הזמן"

היום (רביעי), אודיה בחרה להתייחס לנושא בפוסט אישי לעוקביה:

"היי חברים שלי, אני מקבלת מלא שאלות על השירים החדשים. אתם צודקים בהכל! לא לכעוס עליי, אני לא אשמה. שתדעו שהם מוכנים לשיגור מזמן, ושאני מחכה לזה אפילו יותר מכם! אנחנו עוברים ימים מורכבים ומתוחים מאוד במדינה שלנו ואני לא מרגישה שזה הזמן לשירים, שתפו אותי אם אתם מרגישים אחרת. תשמרו על עצמכם, על הגוף ועל הנפש.

בדבריה, אודיה מבהירה כי השירים כבר מוכנים - אך בחרה לעכב את יציאת האלבום בשל המצב.

השירים הפוטנציאלים לאלבום של אודיה

"מחכים בקוצר רוח"

התגובות ברשת לא איחרו להגיע, ורבים מהגולשים הבהירו עד כמה הם מחכים לאלבום החדש. "אנחנו מרגישים מעולה - תוציאי כבר", כתבו, ואחרים הוסיפו: "אני ממש ממתינה בקוצר רוח". המסר ברור: הקהל משתוקק לאלבום ומחכה שהיא כבר תוציא אותו.