בפרק שסוגר את העונה הנוכחית, הדר בן חמו ואורטל ברזילי מדברות על הצורך הבלתי פוסק שלנו להזיז רהיטים, לעבור דירות ולהמציא את עצמנו מחדש. למה החדש מפחיד אותנו, ואיך זה קשור לגירושין ולגיוס לצה"ל? צפו בפרק המלא

הדתיות האלה פרק 23 ואחרון לעונה.

הדתיות האלה פרק סיום העונה - התחדשות

"למה אנשים לא מתגרשים?"

אנחנו אוהבות להתחדש. אנחנו כל הזמן צריכים את ההתחדשות הזו, להחליף ישן בחדש, לעבור דירה, להחליף מטבח או סתם להזיז את הספה בסלון מצד ימין לצד שמאל (ואז להחזיר אותה, כי נפל האסימון שזה פשוט לא עובד).

בפרק הסיום של העונה, הדר בן חמו ואורטל ברזילי צוללות אל תוך המנגנון הנפשי הזה שמנהל אותנו: הצורך בשינוי מול הפחד מהלא נודע.

בשיחה כנה ומשעשעת, השתיים מנסות להבין למה אנחנו כל הזמן במרדף. האם זה שעמום? או אולי צורך נשמתי עמוק יותר? "אנחנו כל הזמן צריכים את המנגנון הזה", הן אומרות, ותוהות האם האופנה שחוזרת על עצמה היא ההוכחה שאין באמת חדש תחת השמש, אלא רק "ישן שמתחדש".

אבל התחדשות היא לא רק לקנות ספה. היא גם היכולת להתמודד עם שינויים כפויים או דרמטיים בחיים – כמו לשלוח ילד לצבא, או לפרק בית ולהתגרש. "למה אנשים לא מתגרשים?", שואלות השתיים ומסבירות שהפחד מהלא נודע משתק, ולפעמים אנחנו מעדיפים את הסבל המוכר על פני הסיכוי לטוב שעדיין לא פגשנו.

רגע לפני שהן יוצאות לפגרה וחוזרות בפורמט חדש – תכנית אירוח, הדר ואורטל מסכמות עונה של צחוק, דמעות וכנות, ומזכירות לכולנו: העולם מתחדש כל הזמן, וגם אנחנו".