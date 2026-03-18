שני מקרי חצבת חדשים התגלו בבית חולים שמיר אסף הרופא

שני מקרי חצבת חדשים התגלו בקרב ילד שאושפז בבית החולים שמיר אסף הרופא ואשת צוות במחלקה. במרכז הרפואי קוראים לכל מי ששהה במהלך השבוע האחרון במתחם טיפולי הנמרץ בבית חולים חירום, מתבקשים לוודא כי הם מחוסנים בהתאם להנחיות

מקרי חצבת נוספים התגלו: המרכז הרפואי שמיר עדכן היום (רביעי) כי אותרו בבית החולים שני מקרי חצבת חדשים. מדובר בילד שאושפז במחלקה לטיפול נמרץ ילדים, ואשת צוות במחלקה.

לדברי בית החולים, עם קבלת המידע, ננקטו כלל הצעדים הנדרשים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

במרכז הרפואי אמרו כי הם "קוראים לכל מי ששהה במהלך השבוע האחרון במתחם טיפולי הנמרץ בבית חולים חירום, מתבקשים לוודא כי הם מחוסנים בהתאם להנחיות, ובמקרה של הופעת תסמינים – לפנות לבדיקה רפואית בקופת החולים - בתיאום מראש. לבירור סטטוס חיסוני ניתן לפנות לקופות החולים או למוקד 'קול הבריאות' בטלפון 5400*"