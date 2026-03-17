משרד הבריאות מזהיר: חולה חצבת היה בבית כנסת בבני ברק

התפרצות החצבת בישראל: משרד הבריאות עדכן הערב (שלישי) כי חולה חצבת נכח בבית הכנסת המרכזי "מאור ושמש" ברחוב לוי יצחק בבני ברק לתפילות שנערכו במהלך השבוע האחרון. בהודעה קראו למתפללים שנכחו בבית הכנסת לוודא שהם מחוסנים בפני המחלה.

על פי החקירה האפידמיולוגית, חולה החצבת היה בבית הכנסת בימים רביעי עד שישי, 11.3.26 עד 13.3.26 בין השעות 06:30 עד 09:30 בבוקר. "אנשים שהיו בבית הכנסת בימים ובשעות הנקובות, מתבקשים לוודא כי הם מחוסנים בהתאם להמלצות משרד הבריאות (בשתי מנות חיסון)" נמסר. "לבדיקת הסטטוס החיסוני ופרטים לקבלת חיסון בהתאם לצורך, ניתן לפנות לקופות החולים או למוקד קול הבריאות".

עוד הזכירו כי "מחלת החצבת היא מחלה נגיפית מדבקת ביותר המתבטאת בחום, הרגשה כללית רעה, נזלת ופריחה ועלולה להיות כרוכה בסיבוכים קשים ואף מסכני חיים. במידה וישנם תסמינים, יש לגשת לטיפול רפואי בהקדם ולתאם הגעה מראש. המשרד מדגיש את חשיבות מתן חיסוני השגרה כנגד מחלות כמו חצבת, שחלקן עלולות לגרום לסיבוכים קשים ולמוות".