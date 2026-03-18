בומבך מודה: "היועמ"שית מוכשרת, עם הרבה ניסיון, אבל..."

עו"ד אילן בומבך התייחס היום לתשובת השופט סולברג, שדחה את טענות נתניהו בעניין מינויה של יועמ"שית ועדת הבחירות ואמר: "היא מאוד מוכשרת"

‏אחרי שהשופט סולברג דחה את דרישתו לבטל את מינוי יועמ"שית ועדת הבחירות, עו"ד אילן בומבך התראיין היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל'.

בדבריו הוא אמר: "אתה רואה באמת מישהי מאוד מוכשרת עם הרבה ידע וניסיון, רק לא בתחום שלנו. לא בתחום מנהלי, לא בתחום דיני בחירות, לא דיני מפלגות.

מה כן היא יודעת? היא יודעת לעשות הרבה דברים בתחום הסייבר, הטכנולוגיה. אבל מה לעשות שוועדת הבחירות זה לא חברת הייטק ויועץ משפטי זה לא יועץ לסייבר וטכנולוגיה. אז לתפקיד הזה נראה לנו שהיא הרבה פחות מתאימה".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הגיב בקצרה לנתניהו, וטען כי טיעוניו נדחו.

בדבריו כתב סולברג: "קיבלתי את פנייתך ולא מצאתי שיש בה מה להוסיף על טיעוניך הקודמים. טיעונך נשקלו כדבעי, נבחנו ונדחו. משכך, אין לי להוסיף על מכתביי הקודמים. עו"ד סימינובסקי נמצאה המתאימה ביותר למשרה ונבחרה כדין למלא אותה".



