מפתיע: שקמה ברסלר יוצאת נגד בג"ץ

מובילת המחאה שקמה ברסלר, התייחסה היום (שלישי) להחלטת בית המשפט העליון לדחות את הדיון בפיטורי השר בן גביר, לאחר בקשת ראש הממשלה נתניהו.

תחילה, היא הביאה את דבריו של נרי ירקוני שכתב על כך: "הפוך גוטה, הפוך. מלחמה שלא מפסיקה לתת".

ברסלר הגיבה מצידה: "פפשרן הוא מי שמאכיל את התנין בתקווה להאכל אחרון".

נזכיר כי ראש הממשלה נתניהו, ביקש אמש מבית המשפט העליון, לדחות את הדיון בפיטורי בן גביר.

נתניהו היה אמור לנמק עד ליום רביעי מדוע הוא לפטר את בן גביר. בנימוקיו הסביר נתניהו, כי מעבר לנימוקי המלחמה, בית המשפט חסר סמכות לדון בעתירות ויד לדחותן על הסף.

במכתב נמסר: לאור מצב המלחמה בו נתונה מדינת ישראל, אין באפשרות ראש הממשלה לקיים דיון עם הח"מ לשם השלמת הכנת התשובה(מעבר לטענות המשפטיות לפיהן בית המשפט חסר סמכות לדון בעתירות ויש לדחותן על הסף מהסיבות המפורטות בתגובה המקדמית). לפיכך נדרש למשיבים זמן נוסף לשם הגשת התשובה.