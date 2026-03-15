נתניהו מגיב לשמועות על מותו

ראש הממשלה בנימין נתניהו, פרסם סרטון תגובה הומוריסטי לשמועות על מותו: "אני מת. מת על קפה ועל העם שלי". צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום (ראשון) לבית קפה, במה שנראה כמענה ישיר ומלא הומור לשמועות שהופצו ביממה האחרונה ברשתות החברתיות באיראן. כזכור, באיראן הופץ סרטון המבוסס על בינה מלאכותית (AI) שבו נטען כי ראש הממשלה אינו בין החיים, אלא שיוצרי הסרטון שכחו לתקן טעות גרפית נפוצה בייצור תמונות AI – ונתניהו הוצג בו עם שש אצבעות בכף ידו.

בתיעוד שהעלה היום, נראה נתניהו כשהוא יושב בבית קפה, נהנה מהמשקה ומבקש מהנוכחים ומהצופים לבחון מקרוב את ידיו. "אתה רוצה לספור את מספר האצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה, פה. ראית? יפה מאוד. לחיים", אמר נתניהו בציניות, תוך שהוא מפריך את הזיוף האיראני ומפגין חיוניות מול המצלמות.

מעבר לעקיצה כלפי התעמולה האיראנית, ניצל ראש הממשלה את המפגש כדי להעביר מסר ביטחוני. הוא הדגיש כי ישראל ממשיכה לפעול בעוצמה מול המשטר בטהרן ואמר כי "אנחנו עושים דברים שאני לא יכול לפרט, אבל ברגע זה אנחנו מכים באיראן חזק מאוד, גם ביום הזה וגם אתמול". הוא הוסיף ושיבח את העמידה האיתנה של הציבור הישראלי, שמעניקה לדבריו כוח לממשלה ולזרועות הביטחון.

לסיום, פנה נתניהו לאזרחים וקרא להם להמשיך בשגרת החיים תוך שמירה על עירנות מרבית. הוא ביקש מהציבור להמשיך להישמע להוראות פיקוד העורף ולשהות תמיד בקרבת מרחבים מוגנים. "לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן", סיכם ראש הממשלה, "העמידה שלכם מדהימה, אנחנו נקל ככל שהדבר ניתן".