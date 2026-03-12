נתניהו: אנחנו משנים את יחסי הכוחות גם מעבר למזרח התיכון

יום ה-13 למבצע "שאגת הארי" קיים ראש הממשלה מסיבת עיתונאים ראשונה מאז תחילת הלחימה, התייחס להישגים מול איראן וחיזבאללה, לפגיעה בתשתיות הגרעין, ולקריאתו של טראמפ להעניק לו חנינה

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערב (חמישי) מסיבת עיתונאים בזום, לראשונה מאז תחילת מבצע "שאגת הארי". בדבריו אמר כי ישראל השיגה הישגים משמעותיים מול איראן וחיזבאללה והדגיש: "אנחנו כותשים את איראן וחיזבאללה".



נתניהו הוסיף כי מטרת המבצע היא לפגוע ביכולות האויב, להסיר איומים אסטרטגיים ולחזק את ביטחונה של ישראל לאורך זמן. לדבריו, הלחימה נמשכת בהתאם ליעדים שנקבעו, תוך הפעלת לחץ צבאי משמעותי על כלל הגורמים המעורבים בציר האיראני.

עוד אמר נתניהו: "אנחנו בימים היסטוריים. השאגה שלנו הולכת ומתגברת. אנחנו פוגעים וכותשים את המשטר ואת עושי דברו, חיזבאללה". לדבריו, הישגי המבצע כבר מורגשים בזירה הבינלאומית: "ההישגים הללו הפכו אותנו למעצמה עולמית".



מדבר מדם ליבוצילום: (צילום: חיים צח/ לע״מ) מדבר מדם ליבוצילום: (צילום: חיים צח/ לע״מ)

עוד אמר נתניהו כי המערכה משנה את המציאות האזורית: "זה כבר לא אותו איראן, כבר לא אותו מזרח תיכון, וכבר לא אותה ישראל". לדבריו, "השגנו הישגים עצומים שמשנים את יחסי הכוחות גם מעבר למזרח התיכון".

בהתייחסות למצב באיראן אמר נתניהו: "חיסלנו את הרודן הישן, והרודן החדש, הבובה של משמרות המהפכה, לא יכול להראות את פניו בציבור".

נתניהו פנה גם לעם האיראני ואמר כי שינוי המשטר תלוי בהם: "זה תלוי בכם, זה בידיים שלכם".

עוד ציין ראש הממשלה כי מתקיימים מגעים שוטפים עם ארצות הברית, ואמר: "טראמפ ואני משוחחים כל יום".



נתניהו הוסיף כי במסגרת המבצע נפגעו גם מרכיבים בתוכנית הגרעין האיראנית: "פגענו בתשתיות גרעין וחיסלנו מדען גרעין בכיר, חשוב מאוד". בהתייחסות להנהגת הציר האיראני אמר: "לא הייתי מוציא פוליסת ביטוח חיים לאף אחד מהמנהיגים", בהתייחסו בין היתר למוג'תבא ח'מנאי ולנעים קאסם.



לדבריו, ישראל פועלת ליצירת תנאים שיאפשרו שינוי באיראן: "אנחנו יוצרים תנאים מיטביים להפלת המשטר, אבל אני לא יכול להגיד בוודאות שהעם האיראני יפיל את המשטר, כי משטרים נופלים מבפנים. אמרנו להם שהעזרה בדרך, והיא הגיעה והיא עוד תגיע".





בנושא הביטחוני נשאל נתניהו האם ישראל שוקלת לקחת שטח לצמיתות מלבנון, והשיב: "כדאי לממשלת לבנון לעשות את הדבר הנכון", אך לא פירט מעבר לכך.

בנוסף התייחס להתבטאותו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שקרא לנשיא המדינה יצחק הרצוג להעניק לו חנינה. נתניהו הבהיר כי לא ביקש מטראמפ להתערב בנושא ואמר כי הדברים נאמרו ביוזמתו של טראמפ.

לדבריו, "לא ביקשתי מהנשיא טראמפ לדבר על החנינה". עוד הוסיף כי "זכותו של טראמפ לומר את דברו. הוא מדבר מדם ליבו".

נתניהו נשאל על דבריו החריפים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נגד נשיא המדינה יצחק הרצוג, והשיב: "הוא חושב שיש פה צעד אדם והוא צודק. אני לא מתערב לנשיא אמריקני. לא שאלתם כשביידן התערב ברפורמה המשפטית". כאשר נשאל האם שוחח עם טראמפ על הדברים, אמר: "אני לא מדבר עם הנשיא. הוא פשוט צריך לעשות את הדבר הנכון. אנחנו רואים את ההתפרקות של הנשיא. את המשפט הזה צריך להפסיק".

בהמשך התייחס נתניהו גם לסוגיית החנינה ואמר כי יש להפסיק את ההליך המשפטי נגדו: "צריך להפסיק את המשפט הזה. בוודאי שהוא לא היה אמור להיות בזמן מלחמה. זו רדיפה". לדבריו, ההחלטה בנושא נמצאת בידי נשיא המדינה: "הנשיא הרצוג חופשי להחליט. הוא פשוט צריך לעשות את הדבר הנכון, לסיים את הקרקס האבסורדי הזה".

נתניהו התייחס גם לזירה הפוליטית בישראל ואמר כי הוא מעוניין שהבחירות יתקיימו במועדן: "רוצה בחירות במועד הקבוע. בספטמבר או באוקטובר. רוצה שהממשלה תמלא את ימיה".

בנוסף ציין ראש הממשלה כי בכוונת הממשלה לקדם את חוק הגיוס לאחר העברת התקציב: "נעביר את חוק הגיוס אחרי התקציב".