המהפך המטורף של הזמרת האנטי ציונית בילי אייליש

בילי אייליש, כוכבת וזמרת שבאופן מפתיע מאוד אהודה בישראל - חרף התבטאותיה נגדנו במלחמה בשנתיים האחרונות בעזה, עשתה שינוי ענק בקריירה. לא רק כותבת שירים וזמרת מחוננת - אלא גם שחקנית אופי. כל הפרטים

בילי אייליש היא מזמן לא "רק" עוד זמרת. היא תופעה. אבל בזמן שכולנו חיכינו לאלבום הבא שלה, היא עשתה סיבוב פרסה היישר אל הסט של הוליווד – והתוצאה? וואו.

אייליש, הכוכבת שהתבטאה לא פעם נגד ישראל והמלחמה בעזה, החליטה שהגיע הזמן לבדוק אם הכישרון שלה עובד גם בלי גיטרה, והצטרפה לסדרה "נחיל" (Swarm) של אמזון פריים. ולא, היא לא שיחקה את עצמה. היא נכנסה לנעליים של אווה – דמות של מנהיגת קבוצת נשים (סוג של כת, אם נהיה כנים) שנראית במבט ראשון הכי רגועה בעולם, אבל מתחת לפני השטח מסתירה טירוף שלם.

אם חשבתם שזה יהיה סתם "הופעת אורח של סלב", טעיתם בענק. אייליש הפגינה משחק כל כך משכנע ומצמרר, שברשתות החברתיות לא הפסיקו לדבר על ה"עיניים המהפנטות" שלה והיכולת שלה להפחיד בלי להרים את הקול. "היא פשוט נולדה לזה", כתבו מבקרים ב-'וראייטי', ולא רק הם חשבו ככה.

הפסלון בדרך הביתה

השיא הגיע בטקס פרסי בחירת הקהל (People's Choice Awards) האחרון. בילי לא רק הגיעה לדפוק הופעה על השטיח האדום, היא יצאה משם עם פרס "הופעת הטלוויזיה של השנה". כן, קראתם נכון. היא עקפה שחקנים עם עשרות שנים של ניסיון והוכיחה שכשזה נוגע לבילי – השמיים הם אפילו לא הגבול.

האם מדובר בשינוי קריירה? כנראה שלא בקרוב, כי המוזיקה היא עדיין הלב שלה. אבל הצעד הזה מוכיח שבילי אייליש היא אמנית במלוא מובן המילה. היא לא מפחדת לקחת סיכונים, היא לא מפחדת להיראות מוזר, והיא בעיקר יודעת איך לגרום לנו לדבר עליה.

בישראל היא נחשבת לזמרת אהובה מאוד, ושיריה מככבים במצעדי המוזיקה השונים בתחנות הרדיו. זאת, למרות דעותיה הידועות נגד ישראל והמלחמה בעזה.

נזכיר כי אחרי הפיגוע הרצחני שאירוע באוסטרליה בתחילת השבוע,מפורסמים רבים מסביב לעולם הביעו תמיכה בקהילה היהודית. מתוכם, בלטה בילי אייליש, שבאופן מפתיע פרסמה הצהרת תמיכה.





