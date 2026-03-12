רכב התנגש בבית כנסת במישיגן, יריות נשמעו בזירה

אירוע ירי התרחש בבית הכנסת "טמפל ישראל" בעיירה ווסט בלומפילד שבמישיגן, כאשר רכב התנגש במבנה בית הכנסת - ולאחר מכן נשמעו יריות. בשלב זה לא דווח על נפגעים

דיווח ראשוני: כלי התקשורת בארה"ב מדווחים על אירוע ירי שהתרחש בבית הכנסת "טמפל ישראל" בעיירה ווסט בלומפילד שבמישיגן. בשלב זה לא דווח האם יש הרוגים או פצועים בבית הכנסת.

לפי הדיווחים, רכב התנגש במבנה בית הכנסת, ומיד לאחר מכן נשמעו מספר יריות במקום. בהמשך דווח גם כי מבנה בית הכנסת עולה באש - אך מאוחר יותר התברר כי רכבו של המחבל היה מה שעלה באש, ולא בית הכנסת עצמו. זמן קצר לאחר מכן דווח כי היורה נהרג בחילופי אש עם המאבטחים במקום.

BREAKING: Active shooter incident at Temple Israel Synagogue in West Bloomfield, Michigan, no word on casualties. pic.twitter.com/GvHRTMricn — Open Source Intel (@Osint613) March 12, 2026

כוחות משטרה הוזעקו לזירת האירוע, ופעלו לכיתור האזור. במשטרה קראו לציבור להימנע מהגעה לאזור, ותושבי הרחובות הסמוכים לבית הכנסת התבקשו להישאר במקומות מוגנים. במקביל, פדרציית הקהילה היהודית במישיגן עדכנה כי בתי הספר היהודים ובתי הכנסת האחרים בעיר הוכנסו גם כן לסגר, זאת כאמצעי זהירות.

העיירה ווסט בלומפילד ממוקמת בפרברי דטרויט, ונחשבת כאחד ממרכזי הקהילה היהודית במישיגן. במתחם בית הכנסת פועל גם גן ילדים ובית ספר לילדים יהודים.

פרטים נוספים מיד