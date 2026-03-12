הכתב הסרוג נגד האופוזיציה: "איך זה יכול להיות?"

הכתב המדיני של ישראל היום, אריאל כהנא, תוקף את ראשי האופוזיציה על כך שלא הגיבו על ביטול כתב האישום בפרשת שדה תימן: "הם לא שמחים?"

אריאל כהנא, הכתב המדיני והסרוג של "ישראל היום", כתב דברים תקיפים נגד ראשי האופוזיציה וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט על חוסר תגובתם לביטול כתב האישום נגד לוחמי כוח 100 בפרשת שדה תימן מוקדם יותר היום (חמישי).

כהנא תהה: "איך יכול להיות שעד רגע זה אף לא אחד מראשי האופוזיציה ברך, או סתם הגיב, על ביטול כתבי האישום בפרשת שדה תימן?"

איך יכול להיות שעד רגע זה אף לא אחד מראשי האופוזיציה ברך, או סתם הגיב, על ביטול כתבי האישום בפרשת שדה תימן?

שני ראשי ממשלה לשעבר, לפיד ובנט, שני שרי ביטחון לשעבר, ליברמן וגנץ (וגם בנט בעצם), רמטכ״ל לשעבר אייזנקוט (בעצם שניים עם גנץ) - הם לא שמחים שחיילי צה״ל יקרים נוקו מאשמת שווא… — Ariel Kahana אריאל כהנא (@arik3000) March 12, 2026

הוא הוסיף ופירט על האנשים שציפה מהם להגיב: "שני ראשי ממשלה לשעבר, לפיד ובנט, שני שרי ביטחון לשעבר, ליברמן וגנץ (וגם בנט בעצם), רמטכ״ל לשעבר אייזנקוט (בעצם שניים עם גנץ) - הם לא שמחים שחיילי צה״ל יקרים נוקו מאשמת שווא נוראית שהודבקה להם?! הם לא שבעי רצון שעול כבד של עלילת דם ירד מכתפיה של מדינת ישראל?! אין לאף אחד מהם אף מילה להגיד על אירוע כל כך נדיר של ביטול כתב אישום, ועוד בנסיבות כאלה?!

העיתונאי סיים בהאשמה חריפה: "מה זה אומר עליהם אם היו בשלטון עכשיו?! האם הם אולי דווקא היו מלבים את העלילה?!"