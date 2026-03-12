בשיא המלחמה: הבנים של טראמפ נכנסים לשוק הכטב"מים

בזמן שוושינגטון מנהלת מערכה צבאית, בניו של הנשיא מסתערים על שוק הכטב"מים ההתקפיים עם יעד ייצור של 10,000 כלים בחודש – וגם הזווית הישראלית בפנים

בזמן שהנשיא דונלד טראמפ מוביל את המערכה הצבאית מול איראן, נראה שבניו, אריק ודונלד ג'וניור, לא מבזבזים זמן ומסתערים על השוק החם ביותר של שנת 2026: עולם הכטב"מים ההתקפיים.

הפתרון ל"שאהד": 10,000 כטב"מים בחודש

על פי דיווחים ב"אל-אח'באר" ובמגזינים כלכליים מובילים כמו רויטרס ווול סטריט ג'ורנל, חברת Powerus (פאוור-אוס), שנתמכת על ידי בניו של הנשיא, נמצאת בתהליך של מיזוג ענק עם חברת "אוריוס גרינוויי" (הנסחרת בנאסד"ק תחת הסימול PUSA).

המטרה של החברה שאפתנית במיוחד: להקים מערך ייצור מאסיבי של כ-10,000 כטב"מים צבאיים בחודש.

להילחם בכטב"מים עם כטב"מים

למה זה קורה דווקא עכשיו? כי המלחמה באיראן חשפה את הבעיה הגדולה של המערב – הכטב"מים האיראניים (כמו ה"שאהד-136") זולים מאוד לייצור, בעוד שהטילים המיירטים של ארה"ב עולים מיליונים. הפתרון של משפחת טראמפ? להילחם בכטב"מים עם כטב"מים.

הקשר הישראלי לא נשאר בחוץ

לא מדובר רק בעסקה אמריקאית. כחלק מההתרחבות של משפחת טראמפ בתחום הביטחוני, אריק טראמפ השקיע לאחרונה גם בחברת הכטב"מים הישראלית XTEND, שזכתה להצלחה אדירה בשדה הקרב. המהלך הזה מחבר בין הטכנולוגיה הישראלית המוכחת לבין יכולת הייצור והקשרים הפוליטיים של משפחת הנשיא בוושינגטון.

ביקורת או הזדמנות?

כצפוי, המהלך מעורר סערה בארה"ב. המבקרים טוענים לניגוד עניינים חמור – כשהנשיא מנהל מלחמה, ובניו מרוויחים מאספקת הנשק לאותה מלחמה.

מנגד, תומכי טראמפ טוענים כי מדובר ביוזמה עסקית מבורכת שמחזקת את הביטחון הלאומי האמריקאי ומקטינה את התלות בייצור סיני. מה שבטוח הוא שהשם "טראמפ" כבר מזמן לא מזוהה רק עם מגדלי יוקרה ומגרשי גולף, אלא עם המהפכה הבאה של המזרח התיכון.